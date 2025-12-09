전국 청년몰 점포 절반 문 닫는데…남원시, 광한루원 청년상인 모집 논란

전북 청년몰 매출 감소폭 최대… 군산 79%↓·전주 76%↓ 업종 획일화·지원 중심 구조 반복 우려…"쉬운 창업, 쉬운 폐업" 전문가 “지속 운영체계로 소모성 지원이 아닌 상권 재설계 기회로”

광한루원 경외상가에 조성됐던 월광포차 먹거리존/사진=남원시

전국 청년몰 점포 절반이 폐업한 가운데, 남원시가 25억원을 들여 광한루원에 청년상인 유치에 나섰다.

올해 군산·전주 청년몰 매출이 70% 이상 급락한 이후여서 실효성 논란이 일고 있다.

9일 더불어민주당 허성무 국회의원(창원 성산구, 산업통상자원중소벤처기업위원회)이 소상공인시장진흥공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 올해 8월 기준 전국 청년몰 점포 578곳 중 261곳이 폐업했다. 폐업률은 45.2%에 달한다.

현재 운영 중인 도내 청년몰의 올해 점포당 평균 매출액은 452만원에 불과하며, 군산·전주 청년몰의 매출액은 70% 이상 급감했다.

지난 8월 기준 군산 청년몰의 점포당 월평균 매출액은 전년 대비 79%(2950만원→622만원), 전주는 76%(300만원→70만원)가 줄었다.

이런 가운데 남원시가 유사한 방식의 청년상인 육성사업을 추진하기로 하면서 지역 상인들의 반발이 커지고 있다.

남원 공설시장 상인 A씨(64)는 “젊은 사람 돕는다는 취지는 좋지만, 정작 이 동네에서 수십년 버텨온 기존 상인들은 소외되는 느낌”이라며 “25억이면 큰 돈인데, 그 돈으로 공실 늘어가는 기존상가 활성화를 먼저 고민했어야 하는 것 아니냐“고 말했다.

시는 광한루원 경외상가에 입점할 청년상인을 10일까지 모집한다고 밝혔다. 총사업비 25억 원을 투입해 단순 상가임대 지원을 넘어 교육·컨설팅·입점 준비·시설 조성까지 전 단계에 걸친 창업육성 프로그램을 운영한다.

시 관계자는 “광한루원이라는 강력한 관광 동선을 중심에 둔 상권이라는 점이 가장 큰 장점”이라며 “단순 지원이 아니라 청년 창업 인큐베이터로 운영하는 것이 핵심”이라고 했다. 그러면서 “청년 자영업자가 지역에 뿌리내릴 수 있도록 돕는 것이 목표”라고 밝혔다.

그러나 지역업계는 회의적이다. 청년몰 실패의 주요 원인으로 반복 지적돼 온 정책지원 중심 구조와 업종 획일화, 관광객 의존 구조 등이 여기서도 되풀이될 수 있다는 우려 때문이다.

남원의 한 자영업자 B씨(50)는 “지원금 받아서 쉽게 창업하면, 그만큼 쉽게 폐업할 것”이라고 꼬집었다.

9일 전북자치도에 따르면, 현재 도내 운영 중인 청년몰 점포 76곳 중 외식업체가 39곳으로 절반 이상이며, 의류·소품·공예업이 25곳, 미용업 8곳이 뒤를 이었다.

청년몰 침체의 이유 중 하나인 업종 획일화에 대한 우려가 나오는 이유다.

업종 다양성이 떨어지고 단기 유입 중심이 된 상권은 경쟁력 유지가 어렵다. 청년몰의 높은 폐업률은 이를 방증한다.

익명을 요구한 도내 한 행정학과 교수는 “청년몰은 ‘지원→입점→단기 운영→폐업’이 반복된 것이 가장 큰 문제”라며 “남원시가 이를 교훈 삼아 지속 운영체계를 갖춘다면 25억원이 소모성 지원이 아닌 상권 재설계의 기회가 될 수 있다”고 말했다.

남원=최동재 기자

