글로벌투게더김제, 김제시가족센터 위탁운영 협약 체결

김제시는 10일 (사)글로벌투게더김제와 김제시가족센터 위탁운영을 위한 협약식을 가졌다고 밝혔다.

이번 협약은 올 연말로 종료되는 가족센터 위탁운영 기간 만료에 따라 진행된 것으로, 시는 9월부터 11월까지 공개 모집 및 심사를 거쳐 글로벌투게더김제를 최종 운영기관으로 선정했다.

글로벌투게더김제는 그동안 지역 취약계층 지원, 다문화가족 프로그램 운영, 민관 협력 네트워크 구축 등에서 높은 평가를 받아 가족지원 서비스 강화에 적합한 전문성과 역량을 보유한 기관으로 인정받았다.

김제시가족센터는 다문화가족뿐 아니라 다양한 가족을 포괄하는 보편적 가족지원기관으로, 가족상담 및 심리 지원, 부모교육 및 가족 역량강화 프로그램, 가족관계 개선 프로그램, 취약·위기가족 돌봄 및 사례관리, 지역 네트워크 기반 가족서비스 연계, 다문화가족을 위한 교육·상담·통번역 지원 사업 등을 실시하고 있다.

정성주 시장은 “가족센터는 가족 형태와 유형에 관계없이 모든 시민이 필요한 지원을 한 곳에서 받을 수 있는 통합 서비스 거점이 될 것”이라며,“현장과 지속적으로 소통해 센터가 안정적으로 운영될 수 있도록 뒷받침하고, 모든 세대와 가족이 함께 행복한 따뜻한 김제시 조성에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

