李대통령, ‘정치권-통일교 연루 의혹’에 “여야 불문, 엄정 수사” 지시

야당 이어 여당까지 논란 확산에 지시사항 공개…“지위 고하도 무관” ‘정교유착’ 뿌리 뽑자는 강한 의지를 피력한 것으로 해석

이재명 대통령이 이달 9일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령이 10일 정치권 여야 인사들이 통일교로부터 부적절한 후원을 받았다는 의혹에 대해 “여야 관계 없이, 지위고하와 관계없이 엄정하게 수사하라”고 지시했다.

이는 야권뿐 아니라 여권 인사들까지 통일교와 부적절한 접촉을 했다는 주장이 나오며 논란이 확산하는 시점에 나온 발언으로, 이번 사안을 ‘정교유착’ 근절의 기회로 삼겠다는 이 대통령의 강한 의지가 반영된 것으로 풀이된다.

대통령실 대변인실은 이날 기자들에게 보낸 언론 공지를 통해 “이재명 대통령은 특정 종교단체와 정치인의 불법적 연루 의혹에 대해 여야, 지위고하와 관계없이 엄정하게 수사할 것을 지시했다”고 밝혔다.

앞서 이 대통령은 통일교 연루 의혹과 관련해 이미 여러 차례 엄중한 인식을 드러낸 바 있다.

이 대통령은 지난 2일 국무회의에서 “정교분리 원칙을 어기고 종교재단이 조직적·체계적으로 정치에 개입한 사례가 있다. 이는 헌법위반 행위”라며 “일본에서는 (유사 사례에 대해" 종교재단 해산 명령을 했다는데, 이에 대해 검토해 달라"고 지시했다.

또 전날(9일) 국무회의에서도 조원철 법제처장에게 “불법 자금으로 이상한 짓을 하는 종교단체의 해산 방안을 검토하라고 (지시)했는데, 검토해봤느냐”고 질의하며 “헌법과 법률에 위반되는 지탄받을 행위를 하면 해산시켜야 한다”고 거듭 압박했다.

특히 이 대통령의 지시는 민중기 특별검사팀의 수사 과정에서 불거진 ‘편파 수사’ 논란과도 무관치 않아 보인다.

앞서 특검팀은 통일교 전 세계본부장 윤영호 씨가 2022년 대선 전후로 국민의힘 의원들을 조직적으로 후원한 혐의에 대해 조사를 진행했다.

그러나 최근 윤 씨가 조사 과정에서 국민의힘뿐 아니라 더불어민주당 등 여권 인사도 지원했다는 진술을 했음에도 특검팀이 여권 인사들에 대해서는 수사를 진행하지 않은 점이 알려지면서 논란이 일기도 했다.

