조국혁신당 전북도당 “계엄당일 도청사 폐쇄 자료 총리실 TF에 제출”

조국혁신당 전북특별자치도당이 지난해 12월 3일 비상계엄 사태 당시 전북특별자치도청사 폐쇄 및 출입통제 지시와 관련해, 총리실 산하 ‘헌법존중 정부혁신 TF’에 관련 자료를 10일 공식 제출했다고 11일 밝혔다.

혁신당 전북자치도당은 “이번 자료 제출은 김관영 지사가 스스로 떳떳함을 증명할 기회를 제공하는 동시에, 도민이 납득할 수 있는 진상규명을 위한 필수 조치”라고 제출 이유를 설명했다.

혁신당 전북도당에 따르면 행정안전부 국정감사자료에는 2024년 12월 3일 밤 23시 20분경 전북특별자치도는 행안부 지침을 접수한 즉시 도청사 폐쇄·출입통제를 시행했고, 동시에 도내 14개 시‧군에도 동일한 폐쇄 지침을 전달했다.

그러나 국회가 새벽 1시 1분 비상계엄 해제 요구 결의안을 가결한 이후에도, 전북도청의 폐쇄는 즉각 해제되지 않았다. 이후 도는 새벽 2시 28분, 행안부의 해제 지침을 받은 뒤에야 청사를 개방한 것으로 확인됐다는 것이 혁신당 도당의 주장이다.

도당은 “김 지사는 ‘당직사령이 기계적으로 시행했을 뿐’이라고 해명했지만 전북도민을 설득할 수 없다”며 “법적대응은 언급하기에 앞서 성실히 해명하고 정치적, 도덕적 책임을 져야한다”고 강조했다.

백세종 기자

