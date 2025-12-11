김정호 변호사 “피지컬 AI 완주유치 전제 통합 논의 가능”…완-전 통합 재점화되나

완주군수 입지 세운 김정호 변호사, 피지컬 AI 완주유치 전제 통합 논의 제안 주민투표 여부 불투명한 상황에서 군수 입지간 찬반여부 재점화할 듯

김정호 변호사

내년 지방선거에서 완주군수 출마 뜻을 세운 김정호 변호사가 ‘피지컬 AI`완주 유치를 전제로 통합 논의를 제안해 지역사회 또 다른 논란이 예상된다.

김 변호사는 익산까지 묶는 100만 메가시티를 주장하며 그동안 완주-전주 통합에 반대해 왔다. 또 유희태 현 완주군수를 비롯해 내년 7~8명에 이르는 완주군수 입지자 모두 통합에 소극적이거나 반대 입장을 분명히 해왔다.

김 변호사는 11일 완주군청 브리핑룸에서 가진 기자회견을 통해 “지금까지 완주-전주 통합 논의는 완주군 성장발전에 대한 구체적인 청사진 없이 추진되면서 몇 차례 불발됐고, 현재도 완주군의 재정악화와 생활·문화적 불이익 등을 우려하는 상황이다”고 진단했다.

이에 김 변호사는 "피지컬 AI 혁신거점이 완주로 유치할 경우 수천명의 고급 일자리 창출과 관련 기업 및 연구소 이전 등으로 완주가 글로벌 피지컬 AI산업 생태계 메카로 도약할 수 있는 절호의 기회가 될 수 있다고 주장했다.

`피지컬 AI 혁신거점’ 완주 유치는 전북의 미래 100년을 좌우할 생존과 직결되는 만큼 이를 전제로 한 통합논의가 가능할 것이라는 게 김 변호사의 제안이다.

전제를 달기는 했으나 기존 반대 입장에서 찬성 쪽으로 입장을 바꾼 것과 관련, 김 변호사는 지금까지 실질적인 미래성장 전략이 빠진 막연히 통합 논의를 했기 때문이며, 피지컬 AI혁신거점이 완주군에 유치될 경우 익산·전주와 함께 100만 메가시티 성장축으로 도약하는 미래세대를 향한 결단이자 완주발전을 위한 충정이라고 설명했다.

그러나 아직 통합 관련 주민투표 실시 여부 등이 확정되지 않은 상황인데다, 통합 찬성 단체에서 통합 때 피지컬AI 완주유치를 약속한 상황에서 김 변호사의 통합 논의 제안이 얼마만큼 찬성측을 결집하고 반대측을 설득할지는 불투명하다.

김 변호사는 통합 논의를 위해 (가칭) 미래성장전략 중심 완주·전주 통합 공론화 추진위원회를 구성하고, 완주군·전주시는 물론 전북도, 중앙정부와 국회까지 연계한 ‘범도민협의체’ 운영을 제안했다.

완주=김원용 기자

