농생명산업지구 최종 지정…익산 동물용의약품 산업지구 조성 본격화

전북자치도 2029년까지 50억 원 투입…연구개발·임상시험·시제품 생산·안전성 평가·자원관리 등 전주기 지원

익산 동물용의약품 효능·안전성 평가센터 전경. /사진 제공=익산시

익산시가 미래 동물헬스케어 산업을 선도할 거점 조성을 본격화한다.

시는 오는 2029년까지 총 50억 원(도비 25억 원, 시비 25억 원)을 투입해 익산 동물용의약품 산업지구 조성사업을 추진한다고 11일 밝혔다.

이 산업지구는 지난 9일 전북특별자치도 농생명산업지구로 최종 지정됐다. 농생명산업지구는 전북특별법을 근거로 생산부터 가공·유통·연구개발 기능을 집적해 지역 농생명산업의 전후방 연결성을 높이는 기능을 한다.

동물용의약품 산업지구는 연구개발(R&D)부터 임상시험, 시제품 생산, 효능·안전성 평가, 자원관리까지 산업 전 과정을 아우르는 구조로 설계된다.

기능을 집적화해 기업이 성장 단계별로 활용할 수 있는 통합 플랫폼을 구축하고 기업이 실제로 체감할 수 있는 지원 기반을 조성하는 것이 핵심이다.

그동안 동물헬스케어 산업 정책을 추진해 동물용의약품 산업지구 조성을 위한 기반을 갖춘 시는 단계별로 속도감 있게 사업을 추진한다는 방침이다.

시는 지난해부터 동물용의약품 효능·안전성 평가센터를 운영하고 있다. 또 시제품 생산시설은 내년 12월 준공을 목표로 공사를 진행하고 있으며, 임상시험센터도 유치를 확정해 내년부터 본격적으로 사업을 추진한다.

이에 더해 산업지구 조성사업으로 동물헬스케어 벤처타운 구축, 연구기관 및 기업 이전, 지역 대학·전문기관과의 실증 연계를 강화해 기업이 연구~임상~사업화를 신속하게 연결할 수 있는 산업환경을 조성한다는 계획이다.

특히 특별법에 따라 산업지구 개발에 필요한 주요 권한이 도와 시군에 위임되면서 행정절차가 간소화돼 사업 추진이 한층 수월할 것으로 기대된다.

이를 계기로 시가 그동안 추진해 온 동물헬스케어 산업 육성 정책에도 더욱 속도가 붙을 전망이다.

시 관계자는 “이번 지정을 통해 익산이 국가 동물헬스케어 산업의 핵심 거점으로 도약할 제도적 기반을 마련했다”며 “산업지구 조성을 신속하게 추진하고 기업 투자와 고용 확대를 통해 지역경제가 체감할 수 있는 성과를 만들겠다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지