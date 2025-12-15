진안역사인물공원추진위원회, 충남 홍성 찾아 벤치마킹 위한 인물공원 탐방

우덕희 진안문화원장(현수막에 적힌 ‘2025’ 숫자 바로 뒤)과 진안역사인물공원추진위원회 소속 위원, 사료조사위원들이 지난 10일 충남 홍성군 역사인물공원을 방문해 충혼탑 앞에서 기념사진을 찍고 있다. / 사진=국승호 기자

진안문화원(원장 우덕희) 산하 진안역사인물공원추진위원회가 최근 충남 홍성군 일원을 방문해 홍주(읍)성 역사공원과 충남보훈공원 등을 탐방했다.

지난 １０일 진행된 탐방은 진안역사인물공원 조성을 위한 벤치마킹, 홍성문화원과 진안문화원 사이의 문화교류, 그리고 지역 답사 차원에서 이뤄졌다.

탐방에는 우덕희 원장과 진안문화원 고문·이사을 비롯해 김영묵 사무국장, 이혜영 직원, 이현우 진안문화의집 관장, 윤미 진안군청 문화체육과 주무관, 그리고 역사인물공원추진위 소속 위원, 사료조사위원 등 40명가량이 함께했다.

탐방 활동은 오전 8시 30분 진안 공설운동장 입구 만남의광장 출발부터 오후 5시 30분께까지 이뤄졌다.

홍주성은 조선시대 홍주목을 방어하던 읍성(邑城)으로 홍성군 홍성읍 오관리 200-2에 위치해 있다. 예전에 이 성에는 1.8km가 넘는 성벽과 40곳가량의 건물들이 있었으나 동학농민운동과 항일의병 활동 등으로 많은 부분이 훼손된 것으로 알려졌다. 보통 홍주읍성으로 통용되며 이 주변은 천년 여행길이라 이름할 정도로 빼어나 충남 서부지역 여행에서 빼놓을 수 없는 곳으로 꼽히고 있다. 홍주목은 조선시대 때 공주, 충주, 청주와 함께 충청도 수부도시 중 한 곳으로 서해의 관문이자 도성의 인후(咽喉) 역할을 했다. 금강 하구와 함께 한반도와 중국을 왕래하는 관문이어서 군사적 요충지이기도 했다.

충남보훈공원은 홍성군 홍북읍 홍예공원로 65에 위치해 있다. 이곳에는 윤봉길, 김좌진, 한용운, 유관순, 이동녕, 임병직, 이상재, 민종식, 이종일 등 충남 출신 역사인물 9명의 동상(입상)과 기념관이 세워져 있다.

이날 탐방에서는 권영철 해설사 등 여러 명의 지역문화해설사가 동행해 충남 문화의 이해를 도왔다.

조남민 홍성문화원 사무국장은 ‘진안역사공원추진위원’ 일행을 환영하고 사전 준비된 맞춤형 자료를 통해 홍성의 과거와 오늘을 자세히 소개해 큰 박수를 받았다.

우덕희 진안문화원장은 “충남 홍성군은 진안에서 역사인물공원을 조성하는 데 롤모델로 삼아 여러 가지를 벤치마킹할 수 있는 우수한 곳이어서 탐방지로 정하게 됐다”고 밝혔다.

진안=국승호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지