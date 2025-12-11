김관영 지사, 대설·한파 대비 현장 점검

전주 한파 쉼터 등 취약계층보호 강화 주문 도로 안전 위한 제설 전진기지 현장 확인

11일 김관영 전북특별자치도지사가 겨울철 자연재난 대비 현장행정으로 전주 제설 대응체계를 점검하고 있다. /사진=전북도

김관영 전북특별자치도지사는 11일 전주시의 한파쉼터와 제설전진기지 등을 찾아 대설‧한파에 대비한 겨울철 재난 대응체계를 직접 점검했다.

이번 현장 점검은 기상청이 13~14일 중부지방에 폭설과 강추위가 예상된다고 예보함에 따라 선제적으로 이뤄졌다.

점검에는 김 지사를 비롯해 도민안전실, 자연재난과, 전주시 관계 공무원 등 25명이 참여했다.

전북도는 먼저 전주시 완산구 서원노인복지관 한파쉼터를 방문해 난방시설 가동 상태, 야간·휴일 운영 체계, 비상 인력 배치 여부 등을 점검했다.

한파쉼터는 겨울철 저온 환경에 취약한 어르신을 보호하기 위한 핵심 지원 시설로, 취약계층 안전 확보의 최전선 역할을 한다.

김 지사는 “취약계층 보호에는 작은 빈틈도 있어서는 안 된다”며 “독거노인 등 1만여 명의 취약계층에 대한 안부 확인을 전화뿐 아니라 필요한 경우 직접 방문까지 병행해 달라”고 당부했다.

이어 김 지사는 전주시 도토리골 제설전진기지를 찾아 겨울철 도로 안전 확보를 위한 제설 대비 상황을 확인했다.

현장에는 제설차량 12대가 대기 중이며, 염화칼슘·소금 등 제설 자재 1095톤이 사전 비축돼 있다.

도는 장비 작동 상태와 비상근무 체계도 함께 점검했다.

김 지사는 “강설 이전 사전 제설제 살포와 함께 출퇴근 시간대 결빙 우려 구간 중심의 선제 대응이 중요하다”며 “돌발 강설에도 즉시 대응할 수 있도록 비상근무 체계를 더욱 견고히 하라”고 주문했다.

도는 이번 점검 결과를 토대로 겨울철 자연재난 대응 역량을 전반적으로 강화할 계획이다.

또한 시·군 제설전진기지의 장비 점검과 자재 보강을 통해 지역별 초기 대응태세도 더욱 강화한다는 방침이다.

김영호 기자

