전북도, ‘2025년 유망중소기업’ 12개사 선정

3대 1 경쟁률 뚫은 성장 잠재 기업… 인증서·현판 수여 경영안정자금 최대 7억 원·이차보전 3%

전북특별자치도는 11일 도청에서 김관영 지사 등이 참석한 가운데 올해 ‘전북 유망중소기업’ 인증서 수여식을 개최했다./사진=전북도

전북특별자치도는 11일 도청에서 올해 ‘전북 유망중소기업’으로 선정된 농업회사법인㈜화산(대표 박노희) 등 12개 기업에 인증서와 현판을 수여했다.

올해 공모에는 38개 기업이 신청해 3대 1의 경쟁률을 기록했으며 서류 및 현장평가를 거쳐 전북 중소기업지원기관협의회의 최종 심사를 통해 고득점 순으로 선정됐다.

유망중소기업으로 지정된 기업에는 인증서·현판이 수여되며 5년 동안 도 경영안정자금 최대 7억 원(일반기업 5억 원)과 이차보전 최대 3%(일반기업 2%)의 금융 우대 혜택이 제공된다.

또한 성장사다리 육성사업 등 도내 기업 지원사업 참여 시 가점도 부여돼 기업 성장에 실질적 도움이 될 전망이다.

김관영 지사는 “우수한 기술력과 성실함으로 성장해 온 중소기업이야말로 전북경제의 핵심 동력”이라며 “ ‘1기업-1공무원 전담제’를 통한 현장 대응 강화, 중소기업 성장사다리 육성 등을 확대하겠다”고 밝혔다.

한편 ‘전북 유망중소기업’은 도내에서 3년 이상 사업장을 운영하고 상시근로자 5인 이상, 매출액 3억 원 이상인 제조업 또는 지식기반산업 중소기업을 대상으로 1999년부터 해마다 12개 내외의 기업을 선정해 오고 있다.

올해까지 지정된 기업은 총 534개사다.

올해 선정된 기업들은 농업회사법인 ㈜화산(대표 박노희), ㈜더넥스트(대표 이정권), 두얼파워전자㈜(대표 임장주), ㈜비디텍(대표 황각하), ㈜상봉모터스(대표 이제훈), 씨이에스 주식회사(대표 김준구), ㈜알루포스(대표 정용훈), ㈜에스엠전자(대표 정준호), (유)와이케이(대표 이희천), ㈜원스킨화장품(대표 김경희), 주식회사 태광기업(대표 이현), ㈜플로우마스터(대표 김준서) 등이다.(무순)

김영호 기자

