해양경찰청장 직무대행에 남원 출신 장인식 치안정감

장인식 치안정감/해양경찰청

남원 출신 장인식 치안정감이 12일 해양경찰청장 직무대행으로 취임하고 공식 업무를 시작했다.

신임 장인식 해양경찰청장 직무대행은 조직 안정과 신속한 현안 대응에 중점을 두고, 첫 일정으로 별도의 취임식 대신 전국 지휘관 화상회의를 주재했다.

장 해경청장 직무대행은 회의를 통해 “새 정부 출범 6개월 가량 지난 시점에 청장 직무를 대행하게 돼 막중한 책임감을 느낀다”며 “국민의 생명과 안전을 최우선으로 현장 중심 안전 관리를 강화하고, 불법 외국어선 단속 등 법과 원칙을 중심으로 해양질서 확립에 만전을 기해달라”고 당부했다.

장인식 해경청장 직무대행은 남원 출신으로 창원고, 전북대학교 법학과와 전북대학교 법학 석박사 과정을 졸업하고 97년 경위 특채로 해경에 입직했다. 이후 해양경찰청 형사과장, 수사과장, 수사국장, 남해지방해양경찰청장 등을 역임했다.

김문경 기자

