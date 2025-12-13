전북도, 연안정비 신규 3곳 확정…총 638억 투입해 재해 대응력 강화

해수부 기본계획 변경에 비안도·왕포·격포항궁항 신규 반영 호안·파라펫 보강부터 1km 해안산책로 조성까지 사업 본격화 기후위기 대응·해양관광 인프라 확충…“연안관리 체계 강화”

격포항궁항지구./사진=전북도

전북특별자치도가 해양수산부의 ‘제3차 연안정비 기본계획’ 변경에 따라 신규 3개 지구가 반영되며, 도내 총 11개 지구에서 638억 원 규모의 연안정비 사업을 본격 추진한다.

13일 전북자치도에 따르면 해수부는 지난 10일 기본계획(2020~2029) 변경안을 확정·고시했고, 전북이 신청한 군산 비안도, 부안 작당·왕포, 부안 격포항궁항 지구가 모두 신규 사업 대상지에 포함됐다.

군산 비안도 지구에는 530m 길이의 호안 보강이 추진돼 태풍·고파랑에 취약한 도서지역의 안전성을 높인다. 부안 작당·왕포 지구에는 파라펫 보강 200m와 호안 보강 100m가 이뤄져 상습 침수 피해에 대한 대응력이 한층 보완될 전망이다.

관심이 집중되는 격포항~궁항 구간에는 1035m 규모의 해안산책로가 새롭게 조성된다. 서해안 대표 명소인 채석강·적벽강과 연계한 관광 동선이 확충되면 해양관광 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

연안정비 사업은 해수면 상승, 태풍, 고파랑 등 기후위기에 대응하기 위한 국가사업으로, 해수부는 연안관리법에 따라 10년 단위 기본계획을 수립하고 5년마다 타당성을 재검토한다. 이번 변경계획은 2023년 하반기부터 세부 조사와 중앙연안관리심의회 심의를 거쳐 확정됐다.

도는 기존에 추진 중인 고창 명사십리, 군산 무녀1·연도, 부안 격포·모항 지구 등과 함께 신규 3곳의 사업을 순차적으로 추진할 계획이다. 주민 의견 수렴과 기본·실시설계 등 사전 절차를 거쳐 조속히 착공에 나서며, 국비 확보를 위해 해수부 및 관계 기관과의 협력도 강화한다.

김병하 도 해양항만과장은 “이번 반영으로 연안 관리의 체계성을 높이고 기후위기 대응 기반을 강화할 수 있게 됐다”며 “안전한 연안환경 조성과 해양관광 인프라 확충으로 주민 삶의 질 향상과 지역경제 활성화를 이끌겠다”고 말했다.

