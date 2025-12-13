세계 펜싱 유망주 익산에 모인다

오는 16~21일 ‘2025 코리아 익산 인터내셔널 펜싱선수권대회’ 개최 U20·U17·초등부 선수단 약 1000명 참가…익산 학생 선수 29명 출전

2025 코리아 익산 인터내셔널 펜싱선수권대회 포스터./사진 제공=익산시

세계 펜싱 유망주들이 익산에 모인다.

12일 익산시에 따르면, 오는 16일부터 21일까지 익산실내체육관과 반다비체육센터에서 ‘2025 코리아 익산 인터내셔널 펜싱선수권대회’가 열린다.

올해 처음 신설된 이 대회는 문화체육관광부가 주최하고 대한펜싱협회와 전북특별자치도펜싱협회가 주관하며, 세계 7개국에서 20세 이하(U20), 17세 이하(U17), 초등부 선수단 등 약 1000명이 참가해 기량을 겨룬다.

경기는 16~18일 U17 남녀 플뢰레·에페·사브르 종목 예선과 결승이 진행되며, 19~21일에는 U20 경기와 초등부 경기가 이어진다. 6일간 펼쳐지는 경기는 종목별·연령별 정상을 가리는 치열한 승부가 예상된다.

익산지역에서는 학생 선수 29명이 출전한다. 이리여자고등학교 6명, 전북제일고등학교 4명, 지원중학교 3명, 이리북중학교 9명, 위즈펜싱클럽 학생 동호인 7명이 참가해 지역의 저력을 보여줄 예정이다.

시는 이번 대회가 스포츠도시 익산의 이미지를 강화하고 지역 청소년 선수들의 경험 확장에 기여할 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 “익산에서 세계 유망주들이 기량을 펼치는 국제대회가 열리는 것은 도시의 스포츠 경쟁력을 높이는 의미 있는 일”이라며 “지역 학생 선수들이 세계무대에서 도전하는 만큼, 큰 성장을 이루는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지