정읍시, ‘동진강 회복 프로젝트’ 사업추진 구체화

동진강과 정읍천 일대 생태, 레저, 문화 복합 힐링 공간 조성

동진강 회복 프로젝트 최종 용역 보고회에 이학수 시장, 유호연 부시장을 비롯해 국과장들이 참석했다. 사진제공=정읍시

정읍시가 제21대 대통령 지역 공약인 ‘동진강 회복 프로젝트’ 사업 밑그림을 완성하고 계획을 구체화했다.

시는 지난 11일 이학수 시장, 유호연 부시장과 국·과장들이 참석한 가운데 시청 구절초회의실에서 ‘타당성 용역 최종보고회’를 갖고 동진강과 정읍천 일대를 생태와 레저, 문화가 어우러진 복합 힐링 공간으로 재탄생시키기 위한 구체적인 전략을 공유했다.

보고회에서는 수변 생태축 복원을 기본으로 친수 문화공간 조성과 레저·체육 기능 강화 등을 포괄하는 종합적인 회복·재생 전략이 제시됐다.

우선 동진강과 정읍천이 만나는 합류부에는 관광자원 거점형 문화수변공원을 조성하고 동진강 제방을 따라 자전거길과 자전거 스테이션, 쉼터 등을 만들어 자전거 동호인과 시민들의 편의를 높일 계획이다.

또한, 낙양보 하중도(강 중간에 있는 섬)에는 다양한 스포츠를 즐길 수 있는 멀티스포츠 레저공원을, 정읍천변에는 시민들이 즐겨 찾는 핫플레이스를 조성한다는 구상이다.

이와 함께 정읍천대교 인근 파크골프장 조성, 정읍천 수변 체육공원 조성 등 체육 인프라를 대폭 확충하고 억새 축제와 연계한 지방정원 조성 사업도 포함되어 관광 시너지 효과를 극대화할 예정이다.

시는 이번 보고회에서 제시된 전문가와 관계자들의 의견을 적극적으로 반영해 용역 내용을 한층 더 보완하고 사업별 세부 실행 계획과 단계별 추진 전략을 구체화해 사업의 실효성을 높이기로 했다.

이학수 시장은 “동진강 회복 프로젝트는 단순한 개발 사업의 차원을 넘어 정읍의 수려한 자연과 문화, 시민의 일상이 조화를 이루는 공간이 될 것이다" 며 “시민들이 일상 속에서 여유로운 휴식과 여가를 누릴 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 했다.

