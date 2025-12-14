정읍시, 2026년 국가예산 6383억원 확보…역대 최대 규모

전년 대비 9.9% 증가

이학수 정읍시장

정읍시가 2026년도 국가예산으로 역대 최대 규모인 6383억원을 확보했다.

이는 전년도 예산인 5807억원보다 약 9.9% 증가한 수치로, 침체된 경제 상황 속에서도 괄목할 만한 성과를 거뒀다는 평가다.

이번에 확보된 예산은 국가 직접사업 2244억 1000만원과 시 직접사업 4139억원으로 구성됐다.

시 기획예산실에 따르면 신규 사업 발굴 보고회를 통해 사업의 타당성을 다듬고, 중앙 부처를 수시로 방문해 사업의 필요성을 설득하는 등 선제적인 노력을 기울여왔다.

첨단과학 분야에 △기초연구 기반 시설(인프라) 구축에 2500억원 △방사선 기반 소재·장비 기술혁신화 285억원 △정읍 바이오 지식산업센터 건립 365억원 △전략기술 지역혁신엔진 183억 2000만원 등을 확보했다.

문화·관광 분야는 △반려동물 기반 시설인 동물보호센터 설치 58억원 △2026년 열린관광지 조성 15억원 △(구)우체국 도심광장 조성사업 11억원 △국가유산 야행 사업 8억원 △세계기록유산 홍보지원 사업 7억원 등이다.

기후 위기에 대응 및 환경 분에는 △산업단지 완충저류시설 설치 301억 5000만원 △감곡처리분구 하수관로 정비 78억 8700만원 △북면 장구 농촌마을 하수도 설치 47억 7300만원 △신재생에너지 융복합지원 40억원 △하수처리수 재이용시설 설치 9억 6000만원 등이 포함됐다.

지속 가능한 농·축산업 분야에는 △광역 조사료 전문단지 조성에 32억 7500만원 △농어촌 취약지역 생활여건 개조 15억 8000만원 △전략작물산업화 지원 36억 4600만원 등을 확보했다.

이학수 시장은 “이번 2026년도 국가예산 확보는 첨단과학, 농축산, 문화·관광, 기후·환경 등 모든 분야에서 시민의 삶을 한 단계 높일 수 있는 소중한 동력이 될 것이다"고 말했다.

정읍=임장훈 기자

