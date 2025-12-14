장수군장애인체육회, ‘장수군 장애인체육상 시상식’ 개최

한 해 성과 공유·우수 선수·지도자 격려 탁구단 백영복 선수 ‘체육훈장 맹호장’ 전수

장수군장애인체육상 시상식, 최훈식 군수와 장애인체육 관계자. /사진제공=장수군

장수군장애인체육회가 2025 장수군 장애인체육상 시상식을 11일 장수군론볼경기장에서 개최했다.

이번 시상식은 한 해 동안 장애인체육 발전을 위해 헌신해 온 선수와 지도자, 관계자들의 노고를 돌아보고 성과를 공유하기 위해 마련됐다.

이날 행사에 최훈식 군수를 비롯한 장애인체육 관계자 등이 참석해 지역 장애인체육의 성장을 함께 축하했다.

이날 행사에서 도쿄 패럴림픽에서 뛰어난 활약을 펼치며 대한민국의 위상을 높인 백영복 선수에게 ‘체육훈장 맹호장’ 전수식이 진행됐다.

유공자 시상에서는 장수군장애인슐런협회가 단체표창을 수상했으며 전문선수 부문에는 정충효 선수와 홍민기 선수가 선정됐다. 생활체육선수 부문에서는 이병현 선수가 표창을 받았다.

또한 김균수 장수군장애인보호작업장 관장과 정길수 장수군장애인슐런협회 센터장이 공로패, 이용석 풋살협회 회장이 감사패를 각각 수상하며 장애인체육 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

최훈식 군수는 “이번 시상은 장애인체육을 위해 땀 흘려 온 모든 분들의 정성과 헌신을 확인하는 자리”라며 “생활체육부터 전문체육까지 모든 장애인 선수들이 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 지원체계를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다. 이어 “체육 활동이 군민의 건강과 화합에 기여할 수 있도록 지속적인 환경 조성과 프로그램 확대에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

한편 장수군장애인체육회는 앞으로도 지역 맞춤형 체육프로그램 운영과 선수 육성 지원, 교류 활성화 등을 통해 장애인체육 저변 확대에 힘쓸 방침이다.

장수=이재진 기자

