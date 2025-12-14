전주시, 외국인 관광객 유치 경쟁력 강화

전주관광재단, 전주관광 중장기 발전 전략 공개 전주시장 단장으로 TF팀 운영…대응 체계 구축

전주시와 전주관광재단이 지난 12일 지역관광 발전 포럼을 개최했다. /사진=전주시

전주시가 외국인 관광객 유치 경쟁력을 강화해 나간다.

전주시와 전주관광재단은 지난 12일 전주대에서 지역 관광 발전 포럼을 열고 ‘전주 관광 미래 전략 2025~2030’ 초안을 발표했다.

해당 초안에는 국제 관광 회복세로 빠르게 증가하는 외국인 관광객 수요에 효과적으로 대응하기 위해 전주시의 글로벌 경쟁력을 강화하는 전략이 반영됐다.

콘텐츠 분야에서는 로컬 브랜딩, 창의 관광 콘텐츠 육성, 체류형 특화 상품 개발, 관광 서비스 품질 관리 체계 구축 등을 통해 전주의 차별화된 매력과 지속 가능한 콘텐츠 경쟁력 강화하는 데 초점을 맞췄다.

홍보·마케팅 분야에서는 민관 협업 기반의 홍보 강화, 글로벌 홍보 역량 제고, 데이터 기반 성과 관리 체계 확립 등을 추진 과제로 설정해 전주 관광의 국제적 인지도와 브랜드 파워를 높이기로 했다.

또 마이스(MICE) 관광도시 실현을 위해 마이스 산업 육성, 고부가가치 관광 사업 발굴, 스마트 관광도시 조성 등을 추진해 관광산업 전반의 질적 성장을 도모할 계획이다.

이와 함께 전주시와 전주관광재단은 외국인 관광객 유치를 위해 전주시장을 단장으로 하는 ‘외래관광객 유치 TF팀’을 운영한다.

TF팀은 관광 수요 트렌드 분석, 전주 관광 자원의 글로벌 경쟁력 강화, 쇼핑·식음·숙박업체 협업 확대, 현장 중심의 수요·불편 대응 체계 구축 등을 추진한다. 현실적인 유치 전략의 실행력을 높이고 시너지 효과를 내기 위해 매주 정기 회의를 통해 추진 상황을 점검한다. 또 전북도 등과도 긴밀한 협력 체계를 구축해 외국인 관광객 유치 경쟁력 강화에 공동 대응할 방침이다.

전주관광재단 용선중 대표는 “이번 포럼은 전주 관광의 가치와 미래 비전을 시민·전문가와 함께 정립한 의미 있는 첫걸음”이라며 “논의된 의견을 중장기 전략에 충실히 반영하고, 실행력 있는 추진 계획과 성과 관리 체계를 마련해 관광을 핵심 산업으로 육성하겠다”고 밝혔다.

