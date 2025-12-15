완주군-금산군 ‘이치’ 국가사적 지정 공동추진

임진왜란 호국전적지 공동협력 업무협약 체결, 조사자료와 연구성과 공유

유희태 완주군수와 박범인 금산군수가 이치전적지 국가사적지 지정에 힘을 모으기로 12일 완주군청에서 업무협약을 체결했다. 완주군

완주군과 금산군이 임진왜란 호국전적지의 국가사적 지정을 위해 손을 맞잡았다.

두 지자체는 12일 완주군청에서 ‘임진왜란 호국전적지 국가사적 지정을 위한 공동협력 업무협약(MOU)’을 체결하고, 전적지의 역사적·학술적 가치를 규명하며 국가 차원의 체계적 보존·관리 기반을 마련하는데 협력하기로 했다.

협약은 완주군과 금산군에 걸쳐 분포한 임진왜란 이치전투의 의미를 재조명하기 위한 것으로, 두 군은 그동안 축적된 조사자료와 연구성과를 공유하고 공동 학술조사와 사적 지정 신청을 위한 실무협력을 강화할 계획이다.

완주와 금산의 경계에 위치하는 ‘이치’는 전라도 점령을 목적으로 공격하던 왜군을 맞아 승리를 거둔 곳으로, 학계에서는 두 지역을 아우르는 범위로 종합적 검토 필요성을 제기해 왔다.

협약을 통해 임진왜란 전적지 공동 학술조사, 역사·문화적 가치 규명을 위한 기초연구, 사적 지정 신청을 위한 자료 수집, 유적의 보존·관리 및 활용방안 마련 등을 함께 추진하기로 합의했다.

두 지자체는 향후 전적지 기초조사와 문헌·고고 자료 수집, 전문가 자문단 구성, 국가사적 지정 요건 검토와 학술보고서 공동 발간, 국가유산청과의 협의 및 지정신청 절차 등 사적 지정을 위한 단계적 절차를 공동으로 수행할 계획이다.

유희태 완주군수는 “지역의 호국역사와 정체성을 바로 세우기 위해 지자체간 협력이 그 어느 때보다 중요하다”며 “금산군과 함께 국가적 문화유산으로서의 가치를 인정받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박범인 금산군수 역시 “두 지자체가 공동의 목표를 가지고 힘을 모음으로써 역사적 의미를 보다 정확히 밝히는데 큰 시너지 효과가 날 것”이라고 기대했다.

완주=김원용 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지