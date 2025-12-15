이전기사
완주군, 다자녀가구 양육비 지원…둘째도 매월 10만원
UPDATE 2025-12-15 18:01 (Mon)
완주군, 다자녀가구 양육비 지원…둘째도 매월 10만원

김원용 웹승인 2025-12-15 14:16 수정 2025-12-15 14:16 
내년 둘째(16년, 17년생), 셋째 이상(16년생부터 19년생) 지원

Second alt text
완주군청 전경.

완주군은 이달부터 2026년 다자녀가구 양육비지원 신청을 받는다.

군은 다자녀 가구의 경제적 부담 완화를 위해 지난 8월부터 양육비 지원 대상을 기존 셋째 자녀에서 둘째 자녀까지 확대해 매월 10만 원씩 양육비를 지원하고 있다.

지원대상은 6개월 이상 보호자와 함께 군에 주소를 둔 6~9세까지의 둘째 이상 자녀로, 둘째 자녀의 지원 연령은 연차별로 확대한다. 2026년에는 8세(2016년, 2017년생) 이하, 2027년에는 7세(2017년생~2019년생) 이하, 2028년에는 6세(2018년생~2021년생) 이하다.

셋째 이상의 자녀의 경우 6세~9세까지 지원되며, 2026년에는 2016년생~2019년생이 지원받게 된다.

아동 보호자는 신분증, 통장사본, 주민등록등본을 구비해 주소지 읍·면 행정복지센터에 신청하면 신청한 달의 다음 달부터 지원받을 수 있다.

현재 지원받고있는 아동들은 26년도에 재신청 할 필요 없으며, 완주군 다자녀가구 양육비 ‘지원대상 및 기준’ 충족 시까지 지원된다.

완주=김원용 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#완주군 #다자녀가구 #양육비 지원
김원용 kimwy@jjan.kr
