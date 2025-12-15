애니메이션 ‘심슨가족’ 랄프 소사 감독 임실치즈테마파크에서 관광산업 발전 제시

심민 군수에 글로벌 콘텐츠 협력 가능성과 아이디어 제공

세계적인 장수 애니메이션 ‘심슨가족’의 연출자로 잘 알려진 랄프 소사 감독이 지난 12일 임실군을 방문해 심민 군수와 이야기를 나누고 있다. 임실군 제공

“임실치즈를 알릴 수 있는 캐릭터를 재미있고 매력적이며 친근하게 만들면 전 세계 젊은이들이 오고 싶어할 것입니다. 도깨비처럼 K팝 아티스트가 팬들을 데려와서 경험할 수 있도록 하는 것이 좋겠습니다”.

지난 12일 임실군청과 치즈테마파크를 방문한 세계적인 장수 애니메이션 ‘심슨가족(The Simpsons)’의 연출자로 잘 알려진 랄프 소사(Ralph Sosa) 감독이 임실군 관광산업 발전에 이같이 조언했다.

랄프 소사는 이날 심민 군수와 만남에서 임실N치즈와 지역문화자원을 활용한 글로벌 콘텐츠 협력 가능성을 내비치며 자신의 아이디어들을 제시했다.

랄프 감독은 30여년간 미국 메이저 스튜디오에서 활동한 세계적인 애니메이션 디렉터로, 심슨가족 등을 연출하며 미국 대중문화의 상징을 만들어낸 인물이다.

특히 1999년 타임지가 선정한‘20세기 최고의 TV 시리즈’ 제작진으로 참여한 세계적인 콘텐츠 전문가로 알려졌다.

이번 임실방문은 군이 추진 중인 치즈 아이랜드 조성사업과 연계한 임실N치즈의 스토리와 지역 문화‧관광자원을 세계시장에 알리도록 국제적 공동 콘텐츠 제작 및 협력모델을 모색하기 위함이다.

랄프 감독은 심 군수와의 면담에서 치즈 아이랜드를 중심으로 한 임실N치즈의 스토리형 테마공간 구성과 임실군의 문화자원을 기반으로 한 애니메이션 및 영상콘텐츠 제작, 캐릭터 굿즈 개발 및 해외홍보콘텐츠 공동기획 등을 폭넓게 교환했다.

심 군수는 치즈테마파크 방문에서 “치즈아일랜드 조성사업 중 영상관을 만들어 애니메이션 작품을 상영하면 관광객들이 많이 찾을 것”이라며“감독의 작품과 아이디어를 활용하고 싶다”고 제안했다.

랄프 감독은 “임실의 이야기는 세계적 확장성이 충분하다”며 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 콘텐츠로 발전시킬 수 있는 구체적인 아이디어에 관심을 보였다.

그의 이번 임실방문은 고 지정환 신부의 헌신으로 시작된 임실치즈산업의 발자취를 살펴보며 깊은 감명을 받은 것에 기인됐다.

지정환 신부의 스토리와 지역주민의 노력이 담긴 영상과 전시물을 관람한 그는 “콘텐츠화 가치가 매우 높은 이야기”라고 평가했다.

랄프 감독은 또 한국 전통문화와 캐릭터에 대한 깊은 애정을 밝혀온 인물로서 한국 고유의 도깨비 캐릭터와 전통 설화, 민속 색감에 큰 관심을 보이는 등 한국을 자주 방문하고 있다.

군은 이번 랄프 감독의 방문을 계기로 콘텐츠형 관광 인프라 구축과 임실N치즈 브랜드의 글로벌 확산을 위한 전략적 협업을 단계적으로 추진해 나갈 계획이다.

랄프 감독은 “임실은 아름다운 자연경관과 풍부한 문화유산을 지녔고 지정환 신부의 이야기에 큰 영감을 받았다”며 “임실의 독창적 문화자원이 국제적 IP가 있는 캐릭터를 만들면 애니메이션 작업 등 발전 가능성이 충분하다”고 피력했다.

심 군수는“랄프 감독과의 이번 만남이 임실N치즈와 임실의 문화 관광 자원이 글로벌 콘텐츠로 발전할 수 있도록 적극 협력해 나가겠다”고 말했다.

임실=박정우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지