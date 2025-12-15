조국혁신당 전북도당, 조배숙 의원에 “12·3 불법계엄 사죄하라”

“극우 내란 세력과 정치적 단절 입장 밝혀야” 전국 82곳 지역위 앞 동시 1인 시위도 전개

14일 조국혁신당 전북도당 관계자들이 국민의힘 한 당협위원회에 12.3 불법 비상계엄 시도와 관련한 공개 질의서를 전달하고 있다./사진=조국혁신당 전북특별자치도당

조국혁신당 전북특별자치도당이 국민의힘 조배숙 국회의원에게 ‘12·3 불법 비상계엄 시도’와 관련한 공개 질의서를 전달하며, 명확한 입장 표명과 대국민 사과를 촉구했다.

조국혁신당 전북도당은 지난 14일 전국 82개 국민의힘 당협위원회 앞에서 1인 시위를 벌이며 “윤석열 대통령 탄핵소추안 가결 1주년을 맞아 12·3 불법 계엄 시도에 대한 정치권의 책임 있는 태도가 필요하다”며 “조배숙 의원을 포함한 다수의 국민의힘 의원들이 그동안 침묵으로 일관해 왔다”고 주장했다.

이날 전북도당은 조배숙(비례)국회의원을 비롯한 각 지역구 국회의원들에게 12·3 불법 비상계엄 시도와 관련한 공개 질의서를 동시다발적으로 전달했다.

전북도당은 “해당 사태는 국민적 분노와 엄중한 경고 속에서도 제대로 된 사과와 단절 선언이 이뤄지지 않았다”며 “이는 헌정질서 파괴 행위에 대한 책임 회피”라고 지적했다. 다만 국민의힘 소속 의원 25명이 윤석열 대통령과 계엄 시도 세력과의 정치적 단절을 선언하고 사과한 데 대해서는 “일부나마 긍정적으로 평가한다”고 밝혔다.

전북도당은 공개 질의서를 통해 조배숙 의원에게 세 가지를 요구했다. 전북도당은 “12·3 불법 비상계엄 시도가 명백한 내란 행위였음을 인정하는지”, “윤석열 대통령과 극우 내란 세력과의 정치적 단절 의사가 있는지”, “지금이라도 국민 앞에 진심으로 사과할 의사가 있는지”에 대해 분명한 입장을 밝히라고 촉구했다.

전북도당은 “이 같은 요구에도 끝내 침묵할 경우 국민과 조국혁신당은 국민의힘을 ‘극우 내란 잔존 세력’으로 규정할 수밖에 없다”며 “응원봉 혁명으로 윤석열 정권을 무너뜨렸듯이 준엄한 역사적 심판을 피하지 못할 것”이라고 경고했다.

정도상 위원장은 “2026년 지방선거에서 내란 세력을 완전히 격퇴해 단 한 석도 내주지 않겠다”며 “검찰개혁의 쇄빙선을 넘어 국민의힘과 극우 세력을 단호히 깨부수는 망치선이 되겠다”고 말했다.

이준서 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지