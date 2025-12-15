남원시, 소각장 폐열로 ‘에너지 자립’ 도전장

2027년 광역소각시설 설치 앞두고 친환경에너지타운 설계 착수

남원 친환경에너지타운 조감도/사진=남원시

남원시(시장 최경식)가 소각장 폐열을 활용한 친환경에너지타운 조성에 나서며 ‘님비(NIMBY) 시설의 혁신적 변신’을 예고했다.

시는 15일 2027년 설치 예정인 남원·순창 광역 소각시설의 폐열을 활용하는 ‘친환경에너지타운 조성사업’의 기본 및 실시설계에 공식 착수했다고 밝혔다.

이번 사업은 소각시설에서 발생하는 폐열을 에너지원으로 활용해 스마트팜 복합단지, 문화·관광 시설 등을 갖춘 자립형 복합공간을 조성하는 것이 핵심이다.

시는 이를 통해 님비 현상 극복은 물론 탄소중립 정책 대응과 지역경제 활성화까지 동시에 잡겠다는 구상이다.

시는 지난해부터 전북특별자치도와 기후에너지환경부를 수차례 방문하며 적극 행정을 펼친 결과, 올해 기후에너지환경부 신규사업으로 선정되는 성과를 거두기도 했다.

김옥현 시 스마트농생명과장은 “소각 폐열 활용을 시작으로 미래 에너지 체계를 새롭게 구축하는 기반을 마련하겠다”며 “특화된 수익모델을 형성해 환경과 경제를 동시에 충족시키는 대한민국 대표 친환경 랜드마크로 자리매김할 것”이라고 말했다.

시는 내년 상반기 설계를 마무리한 뒤 관련 인허가 절차를 거쳐 하반기 본격 공사에 돌입할 계획이다.

남원=최동재 기자

