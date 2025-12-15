완주군 신규 산단분양 완판 ‘눈앞’

11월말 현재 테크노벨리 산단 분양률 97.6%,농공단지 분양률 95.2% 두 곳에 82개 기업 입주 1조1760억원 투자…물류용지 10만평 완판

완주군청 전경.

한때 분양률 저조로 완주군 재정에 부담을 줬던 완주군 신규 산업단지 분양이 거의 완료되면서 되려 지역경제 활성화에 든든한 힘이 되는 것으로 나타났다.

완주군은 11월말 기준 완주군 테크노밸리 제2산업단지와 농공단지 분양률이 각각 97.6%, 95.2%에 이른다고 밝혔다.

이들 두 단지에 신·증설기업 82개사가 총 1조3,701억원 규모를 투자하는 것으로 집계됐다. 테크노밸리 제2산단에 35개 기업이 입주해 1조1,760억 원을, 농공단지에는 47개 기업이 1,941억원을 각각 투자했다.

또 테크노밸리 제2산단 내 물류용지 약 10만평이 모두 분양됐으며, 진로지스틱, 동원로엑스, BYC, 세방 등 국내 주요 물류기업 유치와 글로벌 기업 ㈜쿠팡의 물류배송센터도 입주를 완료했다. 세방 역시 지난 9월 완주복합물류센터 준공을 마쳤다.

군은 투자유치추진단과 기업유치 전담조직을 중심으로 한 맞춤형 기업유치 전략과 수소·자동차 등 첨단산업 중심의 산업단지 조성이 주효했다고 분석했다.

완주군은 수소‧자동차 첨단산업 집적화, 선납할인, 입지보조금 지원 등 실수요 기업 중심의 유인책을 마련해 산업용지 분양을 적극 추진해 왔다.

완주군은 이 같은 산업·물류 기반 확충을 바탕으로 지속가능한 일자리를 창출해 2010년부터 2024년까지 15년 연속 전국 지자체 일자리 대상을 수상하기도 했다.

완주=김원용 기자

