[뉴스와 인물] 황석영 작가는

황석영 작가는 1943년 만주 장춘에서 태어나 동국대학교 철학과를 졸업했다. 고교 재학 중 단편소설 <입석부근>으로 ‘사상계’ 신인문학상을 수상했다. 이후 1964년 한일회담 반대 시위에 참여했다가 경찰서 유치장에 갇히게 되고 그곳에서 만난 일용직 노동자를 따라 전국의 공사판을 떠돈다. 이후 해병대에 입대, 베트남 전쟁에 참전했고 이때의 체험을 바탕으로 집필한 단편소설 <탑(塔)>이 1970년 조선일보 신춘문예에 당선되면서 본격적인 작품 활동을 시작했다. 1989년 방북하여 귀국하지 못하고 베를린예술원 초청작가로 독일에 체류했고, 1993년 귀국 후 방북사건으로 7년형을 선고받았다가 1998년 사면 석방되었다.
1989년 베트남 전쟁의 본질을 총체적으로 다룬 장편소설 <무기의 그늘>로 만해문학상을, 2000년 사회주의의 몰락 이후 변혁을 꿈꾸며 투쟁했던 이들의 삶을 다룬 장편소설 <오래된 정원>으로 단재상과 이산문학상을 수상했다. 2001년 ‘황해도 신천 대학살 사건’을 모티프로 한 장편소설 <손님>으로 대산문학상을 수상했다. <손님> <심청, 연꽃의 길> <오래된 정원>이 프랑스 페미나상 후보에 올랐으며 <오래된 정원>이 프랑스와 스웨덴에서 ‘올해의 책’에 선정됐다. <해질 무렵>은 프랑스 에밀 기메 아시아 문학상을 수상했고, <철도원 삼대>는 인터내셔널 부커상 최종 후보로 선정됐다.
박은 기자
