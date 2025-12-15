전북지역 에너지특화기업 11개사 선정 ‘전국 최다’

㈜에스엠전자, ㈜경일, ㈜하이솔, ㈜티에스윈드 등 11개사 선정 새만금 에너지산업융복합단지에 신재생․수소․풍력․ESS 등 기업 집중 도, 맞춤형 사업화 지원 확대, 투자유치 연계로 기업 성장 가속화

전북특별자치도는 한국에너지기술평가원으로부터 전국에서 가장 많은 도내 11개 기업이 에너지특화기업으로 선정됐다고 15일 밝혔다.

이날 전북자치도에 따르면 지역별 선정 현황을 살펴보면 전북에 이어 광주와 전남이 각각 9개 기업, 경남 4개 기업, 경북과 충북 각각 3개 기업, 부산 2개 기업 순으로 나타났다.

전국적으로 총 41개 기업이 선정된 가운데 전북이 전체 4분의 1 이상을 차지한 셈이다.

도내에서 에너지특화기업으로 선정된 기업들은 모두 새만금 에너지산업융복합단지에 입주해 있다.

전북은 지난해까지 10개 기업이 선정된 데 이어 올해 11개 기업이 추가되면서 누적 집계로 21개 에너지특화기업을 보유하게 됐다.

새만금 에너지산업융복합단지는 군산2국가산단 15.8㎢, 새만금산단 1·2·5·6공구 7.7㎢, 부안신재생에너지산단 0.4㎢ 등 총 23.9㎢ 규모로 조성돼 있다.

신규로 선정된 기업은 ㈜에코펨, ㈜하이솔, ㈜에스엠전자, ㈜에쓰에쓰컴퍼니, ㈜퀀텀솔루션, ㈜피엠에너지솔루션, 디이시스㈜ 군산지점, 윈드코리아㈜, ㈜경일, ㈜에이피그린, ㈜티에스윈드 등 11곳이다.

이들은 신재생에너지, 수소, 풍력, ESS 등 다양한 분야에서 기술력을 인정받았다.

주요 기업별로 보면 ㈜에스엠전자는 태양광발전시스템과 고장진단 모니터링 기술을 개발하고 있으며 ㈜경일은 재사용 배터리를 활용한 AI 기반 전력 피크 제어용 ESS시스템 분야에서 두각을 나타내고 있다.

㈜하이솔은 풍력 블레이드 복합소재와 수소 운송을 위한 극저온 단열기술을, ㈜티에스윈드는 풍력발전기 유지보수 전문 서비스를 제공하며 국내 주요 풍력단지의 운영 효율 향상에 기여하고 있다.

에너지특화기업은 ‘에너지산업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법’에 따라 단지 내 사업장을 1개 이상 보유하고 총 매출액 중 에너지산업 관련 제품·서비스 비중이 50% 이상인 기업을 대상으로 선정된다.

선정된 기업은 시제품 제작, 마케팅, 투자유치 역량 강화, 기업·제품 디자인 개발 등 초기 사업화 지원과 역량 강화 프로그램을 받을 수 있다.

신원식 전북도 미래첨단산업국장은 “에너지특화기업이 새만금 에너지산업융복합단지 활성화와 지역 에너지 생태계 확장에 핵심 동력이 될 것”이라며 “앞으로도 유망 기업을 지속 발굴하고 맞춤형 사업화 지원을 강화해 기업이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.

김영호 기자

