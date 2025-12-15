잇따른 ‘전북 패싱’ 우려에도…대형 신규 국책사업 챙긴 전북

인공태양·AI데이터센터 유치 불발에 ‘전북 패싱’ 우려 확산 상징적 국책사업 연이은 탈락…전략 전환 필요성 확산 전북도 “피지컬 AI·우주·헴프·고령친화 등 미래 신규 국책사업 대거 반영”

인공태양과 AI 데이터센터 유치 불발로 전북 소외 우려가 제기된 가운데, 2026년도 국가예산에는 전북이 피지컬 AI, 우주방사선 연구시설, 헴프산업 클러스터, 고령친화산업단지 등 대형 신규 국책사업을 다수 반영한 것으로 확인됐다. 상징적 국책사업은 비켜갔지만, 산업 전환을 겨냥한 신규사업 규모는 오히려 확대됐다는 평가다.

15일 전북특별자치도와 지역 정치권 등에 따르면 2026년도 전북 국가예산은 10조 834억원으로 전년 최종안 대비 8590억원(9.3%) 증가했다. 새만금~전주 고속도로 사업 종료로 4190억원이 빠지는 기저효과가 있었음에도 순증을 이뤘다. 도는 단순한 총액 확대를 넘어 산업 구조 전환을 겨냥한 신규사업 반영이 이번 예산의 핵심이라고 설명했다.

실제 전북은 신규사업 증가액만 약 4000억원 규모다. 대부분 시·도가 신규사업 확보가 적다는 이유로 이를 공개하지 않은 것과 달리, 전북은 관련 내역을 공식 발표했다. 전북자치도가 내부적으로 비교한 결과, 광주·전남에 비해 신규사업 건수와 금액 모두 높은 수준이라는 분석도 내놨다.

대표적인 신규 사업으로는 협업지능 피지컬 AI 기반 SW 플랫폼 연구개발 생태계 조성이 꼽힌다. 총사업비 1조 원 규모로, 전북대 주관 아래 제조·모빌리티 기반 실증과 연구 인프라를 구축하는 대형 프로젝트다.

정읍에는 우주방사선 영향평가용 사이클로트론 연구시설(총사업비 2500억원)이 들어서며, 새만금에는 헴프산업 클러스터 구축(총사업비 3875억원)과 고령친화산업복합단지 조성(총사업비 5984억원)이 신규로 반영됐다.

도 관계자는 “증가율만 놓고 보면 전북이 적어 보일 수 있지만, 이는 사업 규모와 기저효과를 고려하지 않은 비교”라며 “인공태양이나 AI 데이터센터 같은 상징 사업만으로 평가하면 전북이 확보한 신규 국책급 사업의 무게가 가려진다”고 말했다.

그럼에도 전북 지역 사회의 시선은 여전히 차갑다. 민주당 지도부가 ‘역대 최대 호남 예산’을 강조하며 광주에서 성과를 부각한 것과 달리, 전북 관련 사업은 정치적 메시지에서 상대적으로 부각되지 않았기 때문이다. 이 과정에서 “호남 예산이라는 이름 아래 전북이 다시 들러리가 됐다”는 도민 반응도 잇따르고 있다.

이 같은 인식은 전북도의회에서도 공식적으로 제기됐다. 염영선 전북특별자치도의원(정읍2)은 이날 도의회 정례회 5분 자유발언에서 “전북은 수도권 집중으로 한 번, 군사정권 시절 영호남 차별로 두 번, 호남 내부에서도 광주·전남에 밀려 세 번 소외돼 왔다”며 “전북의 3중 소외는 과거형이 아니라 현재진행형”이라고 말했다.

염 의원은 “대선 때마다 전북을 찾으며 약속은 쏟아지지만, 막상 예산과 국책사업을 보면 전북의 몫은 늘 빈약했다”며 “인공태양, AI 데이터센터, 스마트그리드 등 굵직한 국책사업에서 연이어 고배를 마신 것이 도민들의 허탈과 분노를 키웠다”고 지적했다. 그는 특히 “인공태양 부지 공모는 사전 준비와 전략의 싸움이었는데, 전북은 대응이 늦었다”며 도의 전략 부재도 문제 삼았다.

이에 따라 정치권에서는 이번 예산을 둘러싼 논란을 두고 ‘성과와 체감의 간극’을 좁혀야 한다는 지적이 나온다.

지역 정치권 한 관계자는 “이번 예산은 보여주기식 성과보다 전북의 산업 지형을 바꾸는 데 초점을 맞춘 결과”라면서도 “도민들이 느끼는 박탈감과 우려를 가볍게 봐서는 안 된다. 확보한 신규사업들이 실제 성장과 일자리로 이어지도록 정치권이 끝까지 책임져야 한다”고 말했다.

이준서 기자

