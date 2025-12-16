익산원광지역자활센터, 우수 사회서비스 품질인증 획득

보건복지부 기준 전 영역 높은 평가받으며 우수기관 선정

익산원광지역자활센터가 지난 9일 서울 중구 LW컨벤션센터에서 열린 2025년 사회서비스 품질인증 및 ISO인증 현판 수여식’에서 인증서를 받고 있다./사진 제공=익산원광지역자활센터

익산원광지역자활센터가 가사·간병 방문 지원사업 우수 사회서비스 제공기관 품질인증을 획득했다.

사회서비스 품질인증제는 사회서비스를 제공하는 기관의 운영 전반에 대해 평가해 인증함으로써 서비스의 품질을 일정한 수준 이상으로 유지하고 안정적·지속적으로 제고하기 위한 제도다.

이번 인증은 보건복지부가 정한 기준에 따라 서비스 운영, 인적자원, 안전·보건위생, 재정건전성, 경영관리 등 총 5개 영역을 종합적으로 평가해 부여됐으며, 센터는 전 영역에서 높은 평가를 받으며 우수기관으로 선정됐다.

가사·간병 방문 지원사업은 신체적·정신적 어려움으로 일상생활 수행이 곤란한 장애인, 독거가구, 한부모·조손가정, 장기치료자, 희귀·난치질환자 등 저소득층 가구를 대상으로 가사·간병 서비스와 정서 지원, 외출 동행 및 외부활동 지원 등 다양한 서비스를 제공한다.

이를 통해 일상생활의 불편을 최소화하고 지역사회 안에서 보다 안전하고 안정적으로 생활할 수 있도록 돕고 있다.

센터 관계자는 “이번 인증을 계기로 돌봄서비스 품질관리 체계를 더욱 고도화하고 취약계층의 자립을 실질적으로 돕는 맞춤형 지원사업을 확대해 지역사회에 더욱 공헌할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 센터는 취약계층의 자립·자활을 지원하기 위해 자활근로사업단 운영, 직무능력 향상 교육, 지역 연계 프로그램 확대 등 다양한 사업을 추진해 왔으며, 서비스 품질관리 체계 정비와 이용자 중심 서비스 제공을 강화하며 신뢰받는 사회서비스 제공기관으로 자리매김하고 있다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지