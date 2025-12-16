㈜현대콘크리트 등 이웃돕기 성금 700만 원 기탁

Trend news
김제시는 (주)현대콘크리트·(유)아우디중산전주서비스센터 김영수 대표가 지난 15일 지역의 어려운 이웃들을 돕기 위한 성금 700만 원을 기탁했다고 밝혔다.
이번에 기탁된 성금은 관내 저소득 취약계층 및 사회복지 시설 지원에 사용될 예정이며, 경제적 어려움으로 도움이 필요한 가정의 생활 안정과 복지 사각지대 해소에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.
김영수 대표는 “지역에서 함께 성장해 온 기업으로서 도움이 필요한 이웃들에게 힘이 되기 위해 이번 기탁을 결정했다.”며 “앞으로도 도움이 필요한 곳에 실질적인 지원을 전할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다.”고 말했다.
정성주 시장은 “지역사회를 위해 나눔활동에 참여해주신 기업의 따뜻한 마음이 큰 감동을 준다.”며 “이런 참여가 지역 전체에 긍정적인 변화를 확산시키는 힘이 된다.”며 감사의 뜻을 전했다.
김제=강현규 기자
