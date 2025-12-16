㈜현대콘크리트 등 이웃돕기 성금 700만 원 기탁

(주)현대콘크리트·(유)아우디중산전주서비스센터 김영수 대표가 지난 15일김제시에 이웃돕기 성금 700만 원을 기탁했다. 김제시 제공

김제시는 (주)현대콘크리트·(유)아우디중산전주서비스센터 김영수 대표가 지난 15일 지역의 어려운 이웃들을 돕기 위한 성금 700만 원을 기탁했다고 밝혔다.

이번에 기탁된 성금은 관내 저소득 취약계층 및 사회복지 시설 지원에 사용될 예정이며, 경제적 어려움으로 도움이 필요한 가정의 생활 안정과 복지 사각지대 해소에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

김영수 대표는 “지역에서 함께 성장해 온 기업으로서 도움이 필요한 이웃들에게 힘이 되기 위해 이번 기탁을 결정했다.”며 “앞으로도 도움이 필요한 곳에 실질적인 지원을 전할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다.”고 말했다.

정성주 시장은 “지역사회를 위해 나눔활동에 참여해주신 기업의 따뜻한 마음이 큰 감동을 준다.”며 “이런 참여가 지역 전체에 긍정적인 변화를 확산시키는 힘이 된다.”며 감사의 뜻을 전했다.

김제=강현규 기자

