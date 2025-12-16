청년이 돌아오는 도시로 변하고 있는 익산

올해 30대 691명 증가…단순 인구 이동 넘어 도시 미래 긍정적 시그널 주거·일자리·창업·복지 등 생활 안정성·주거환경 강화한 청년정책 주효

다시 익산을 선택한 30대의 순유입 증가세에 힘입어 익산이 떠나는 도시가 아닌 돌아오는 도시로 변하고 있다. 익산시의 청년정책 비전 ‘청년과 함께 크는 도시(Great Iksan, With Youth)’가 실현되고 있다는 평가다.

특히 주거와 일자리, 자녀 양육을 기반으로 정착을 고려하는 연령대인 30대의 순유입 증가는 단순한 인구 이동을 넘어 도시의 미래에 긍정적인 시그널로 해석된다.

16일 시에 따르면, 지난달 기준 시의 30대 청년 인구는 1월 대비 691명이 증가한 2만 7000여 명을 기록했다.

최근 수년간 지속적인 감소세를 보이던 30대 인구가 지난해부터 반등한 데 이어 올해 안정된 순증세를 보이고 있는 상황이다.

이 같은 인구 유입의 가장 중요한 요인으로 꼽히는 것은 생활 안정성과 주거환경이다.

실제 지난해부터 시내 주요 생활권에 9500여 세대 규모의 대단위 브랜드 아파트가 잇따라 공급되며 30대 실수요자의 전입이 크게 확대됐다.

이에 발맞춰 시는 청년층의 내 집 마련을 지원하는 주택자금 대출이자 지원사업 기준을 대폭 완화했다. 전입자와 2024년 이후 혼인가구의 경우 대출잔액 상한을 1억 원에서 2억 원으로, 연간 최대 지원금도 300만 원에서 600만 원으로 상향 조정했다.

그 결과 올해 이 사업의 신청자 831명 중 30대는 650명(78.2%)이며, 관외 전입자는 267명(32.2%)에 이른다. 정책이 실질적인 인구 유입으로 이어졌음을 보여주는 수치다.

도심에서 일하고 외곽에서 출퇴근하는 직주분리 수요도 흡수된 것으로 분석된다. 익산은 철도와 도로망 등 광역교통 접근성이 뛰어나고 전주·군산·세종 등 인근 주요 도시와의 거리도 가까워 직주분리 청년 인구 흡수에 유리한 조건을 갖추고 있다.

대한민국 최초 청년시청도 역할을 톡톡히 하고 있다. 청년시청은 주거, 일자리, 창업, 복지 등 청년 지원 기능을 한 건물에 집약한 공간이다. 익산형 근로청년수당과 청년참여 포인트 제도, 전입 청년 대상의 정착 패키지(웰컴박스, 문화예술패스, 부동산 중개비 지원 등) 등 이곳에서 시행 중인 맞춤형 정책은 외지 청년들이 익산을 선택하게 만든 결정적 배경이 되고 있다.

이밖에 청년 위드로컬 창업지원, 청년 엑셀러레이팅, 로컬 창업 스쿨 등 단계별 창업 지원 정책도 올해 대상자 33명 중 14명이 익산에 정착하고 이 중 30대 비중이 66.7%에 달하는 성과를 거두고 있다.

더욱 주목할 점은 30대 인구 증가가 출산율 개선이라는 선순환으로 이어지고 있다는 것이다. 실제 2023년 900명 초반에 머물던 익산지역 출생자 수는 2025년 11월 기준 1000명을 넘어섰다.

시는 앞으로도 20대 유입 확대, 30대 장기 정착, 가족 형성·출산 지원을 연계하는 전 생애 청년정책 체계를 통해 ‘청년이 돌아오고 머무는 도시’를 실현해 나간다는 계획이다.

시 관계자는 “30대 청년의 증가세는 단순한 숫자가 아닌 지역의 미래세대 기반이 강화되고 있다는 중요한 신호”라며 “청년이 정착하고 가정을 이루고 자녀를 낳아 기를 수 있는 지속가능한 도시 구조를 만드는데 정책의 중심을 두고 있다”고 말했다.

