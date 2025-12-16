안호영 “정부, 용인 반도체 클러스터 새만금으로 이전해야”

Trend news
안 의원 국회서 공식 제안…“전력 풍부한 새만금에 반도체 클러스터 이전이 답”
내년 더불어민주당 전북특별자치도지사 출마를 선언한 안호영 국회 기후에너지환경노동위원회 위원장(완주·진안·무주)은 16일 “정부는 용인 반도체 클러스터를 전력이 풍부한 새만금으로 이전해야 한다”고 공식 제안했다.
안 위원장은 이날 국회에서 기자회견을 갖고 “언제 완공될지 모를 송전선로만 바라보는 ‘희망고문’을 끝내고, 물리적으로 지금 당장 사업이 가능한 새만금으로 반도체 클러스터를 이전하는 것이 진정한 새만금의 정상화”라며 이같이 밝혔다.
안 위원장은 “전기를 억지로 수도권으로 끌고 가는 대신, 전기가 넘쳐흐르고 부지가 준비된 곳으로 기업이 내려오는 것이 해법” 이라며 “새만금은 1년 6개월 안에 원전 4기에 해당하는 약 5GW 의 RE100 전력을 즉시 공급할 수 있는 실행 전략이 있다”고 했다.
그가 제시한 ‘새만금 5GW 즉시 공급’ 전략은 △방치된 새만금 농생명용지를 활용한 ‘영농형 태양광’ 구축 △규제 없는 ‘에너지 용지’ 활용 △송전탑 없는 ‘분산에너지 시스템’ 구축 등이다.
안 위원장은 사업 추진을 위해 정부 재정에만 의존하지 않고, 약 2조 원 규모의 ‘전북도민성장펀드’ 를 조성하겠다는 계획도 밝혔다.
안 위원장은 “송전탑 갈등으로 또다시 10년을 허비할 것인지, 새만금에서 새로운 미래를 열 것인지 선택해야 한다” 며 “준비된 땅 새만금을 국가의 ‘탈탄소 성장 전략 도시’로 만들어 대한민국 경제의 심장을 다시 뛰게 하겠다”고 강조했다.
백세종 기자
