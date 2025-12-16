이원택 의원, 시군 ‘동반성장 협력 투어’ 본격화

오피니언 리더 등 현장 목소리 청취 및 지역 발전 전략 제시

이원택 국회의원

내년 전북특별도지사 선거에 출마한 더불어민주당 이원택 국회의원(군산 ·김제 ·부안을)이 전북지역 각 시군과의 소통의 장인 14개 시군 ‘동반성장 협력투어’를 하고 있다고 16일 밝혔다.

협력 투어는 14 개 시군의 특화 발전 전략 강화에 초점이 맞춰져 있다는 것이 이 의원 측의 설명이다.

이 의원은 협력 투어에서 지역별 현안 청취와 더불어 △시군의 자율성 및 책임성을 강화하는 권한 구조 △현장 데이터와 정책실험을 자산화하는 체계 구축 △기능 분업형 시군 협력 등에 대해 논의할 계획이다 .

이 의원은 협력 투어가 이재명 대통령이 주문하는 지역 발전상과 궤를 같이한다고 밝혔다. 이재명 대통령은 전국 지방정부 타운홀미팅에서 지역균형발전을 생존 전략으로 강조하며, 지역이 무엇을 잘하는지 중앙정부가 무엇을 지원해야 하는지를 반복적으로 주문하고 있다 .

이 의원은 17일 군산을 찾아 강임준 군산시장과 김우민 시의회의장 · 의원단 , 공무원 · 공무직 노조와 잇따라 회동을 갖는다. 앞서 지난 11일 이 의원은 익산시를 방문했으며, 앞으로 도내 14 개 시군 현장 곳곳에서 지역 오피니언리더 및 주민들과 만남을 가질 예정이다.

이 의원은 “ 문재인정부 청와대에서 지역균형발전을 위한 지역 특성화 전략을 이끌어 왔고 , 새만금 등 지역 현안과 연계된 국책사업을 추진해 왔다” 면서 “시군의 효용성을 높이고 도와 동반성장 할 수 있는 상향식 정책을 펼쳐 나가겠다” 고 포부를 밝혔다.

백세종 기자

