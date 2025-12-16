[줌] “같이 가고, 함께 가고”⋯전북발전협의회 신임 회장에 김금석

“모두와 함께하는 협의회 만들 것”…임기는 1년 민관 협력 강화 등 강조, 다양한 사업 추진 계획

김금석 회장

“같이 갑시다!”

전북특별자치도발전협의회 제11대 신임 회장에 취임한 김금석(70) 전주 그랜드힐스턴호텔 회장이 내건 슬로건이다. 임기는 1년이다.

김 회장은 지난 15일에 열린 협의회 창립 제16주년 기념식에서 공식 취임했다. 기념식에는 김관영 전북특별자치도지사, 우범기 전주시장, 이성윤 국회의원(전북 전주을)을 비롯해 도·시의원, 유관기관 단체장 등 각계 주요 인사들이 참석한 가운데 성대하게 개최됐다.

이날 김 회장은 “전북특별자치도 출범 이후 지역 발전의 방향은 행정만의 몫이 아니라 민간과 지역사회가 함께 만들어 가야 할 과제다”며 “회원 간 연대를 바탕으로 실천하는 협의체, 도민과 함께 호흡하는 단체로 협의회를 이끌어가겠다”고 포부를 밝혔다.

그동안 지역사회와 어려운 이웃의 곁을 지켜온 협의회답게 김 회장 또한 모두와 함께하는 협의회를 강조했다. 그러면서 △민관 협력 강화 △지역 현안에 대한 정책 제안 기능 확대 △전북특별자치도의 균형 발전을 위한 실질적 활동 등을 핵심 과제로 제시했다.

김 회장은 “앞으로 지역사회와의 소통을 강화하고, 전북특별자치도의 지속 가능한 발전을 위한 다양한 사업을 본격적으로 추진해 나갈 계획이다”고 말했다.

완주 용진 출신인 김 회장은 2018년 전주에 호텔을 건립하는 등 지역 관광 발전에 이바지했다. 최근 지역 경제 발전에 앞장선 공로를 인정받아 제34회 소충·사선문화상 경제 부문에 이름을 올리기도 했다.

한편 협의회는 지난 2009년 7개 분과로 전주시 효자4동지역발전협의회로 출발했다. 창단 후 몸집을 키워 전주발전협의회를 거쳐 전북특별자치도발전협의회라는 명칭을 얻었다. 16년 동안 어르신 삼계탕 봉사, 김장김치 지원, 연탄 나눔 등 이웃 사랑을 실천하고 있다.

디지털뉴스부=박현우 기자

