전주 다세대 주택서 불⋯1명 부상

Trend news
담배꽁초 취급 부주의 추정
전주의 한 다세대 주택에서 불이 나 1명이 다쳤다.
17일 전북소방본부 등에 따르면 이날 오전 1시 30분께 전주시 완산구의 한 빌라에서 불이 나 입주민 A씨(40대)가 등에 화상을 입고 인근 병원으로 이송됐다.
다른 세대 입주민 10명은 소방당국에 의해 구조됐다.
불은 소방당국에 의해 10여분 만에 진화됐으나 건물 30㎡가 전소되고 가재도구 등이 소실돼 소방서 추산 6053만 원 상당의 재산 피해가 발생했다.
경찰과 소방당국은 실내 흡연 후 담배꽁초 취급 부주의로 인해 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
김문경 기자
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글