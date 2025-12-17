이전기사
전주 다세대 주택서 불⋯1명 부상
UPDATE 2025-12-17 08:08 (Wed)
사회 사건·사고

전주 다세대 주택서 불⋯1명 부상

김문경 웹승인 2025-12-17 07:11 수정 2025-12-17 07:11 
담배꽁초 취급 부주의 추정

전북소방본부

전주의 한 다세대 주택에서 불이 나 1명이 다쳤다.

17일 전북소방본부 등에 따르면 이날 오전 1시 30분께 전주시 완산구의 한 빌라에서 불이 나 입주민 A씨(40대)가 등에 화상을 입고 인근 병원으로 이송됐다.

다른 세대 입주민 10명은 소방당국에 의해 구조됐다.

불은 소방당국에 의해 10여분 만에 진화됐으나 건물 30㎡가 전소되고 가재도구 등이 소실돼 소방서 추산 6053만 원 상당의 재산 피해가 발생했다.

경찰과 소방당국은 실내 흡연 후 담배꽁초 취급 부주의로 인해 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

김문경 기자

#전주 #다세대주택 #화재
김문경 sale0330@daum.net
