군산드림스타트 대상자, 어려움 뚫고 서울대 수시합격 ‘화제’

지속적인 지원 속에 안정적인 성장과 학업 성취 도움

군산시 드림스타트 통합사례관리 대상자로 선정됐던 고교생이 어려운 가정환경을 극복하고 서울대학교에 수시 합격하는 성과를 거둬 화제다.

이번 사례의 주인공은 군산 상일고에 재학중인 김모 군.

김 군은 어린 시절부터 엄마와 단둘이 생활하면서 경제적·정서적으로 쉽지 않은 환경 속에서 학업을 이어왔다.

시는 지난 2015년부터 2020년까지 김 군과 그의 가정을 대상으로 드림스타트 사업을 통해 가정방문 건강관리•부모교육•심리상담•학습지원•체험활동 등 맞춤형 통합서비스를 지속적으로 지원해 왔다.

특히 이러한 지원이 김 군의 안정적인 성장과 학업 성취에 밑거름이 됐다.

김 군은 이 기간 심리·정서적 안정을 위한 상담과 학습지원, 독서 및 문화체험 프로그램에 꾸준히 참여하며 자기주도 학습 역량과 자존감을 키워왔다.

이를 통해 평소 조용하고 다소 소극적인 성향의 김 군은 다양한 경험을 하며 자신감을 회복해 나갔고, 초등학생 시절에는 학교 독서골든벨 대회에서 수상하는 등 학업 전반에서 두각을 나타내기 시작했다.

이후 지역 중·고등학교를 거쳐 꾸준한 학업 성취를 이어간 김 군은 올해 서울대학교 사회복지학과 수시모집에 합격하는 값진 결실을 거뒀다.

유일한 보호자이자 든든한 버팀목이었던 김 군의 어머니 또한 드림스타트 사업에 적극적으로 참여하며 자녀 양육에 최선을 다해 온 것으로 알려졌다.

무엇보다 김 군의 어머니는 실직이라는 어려움도 있었지만 학업과 근로를 병행하며 사회복지 분야 공부에 도전, 현재는 지역아동센터에서 아동 복지 교사로 근무하고 있다.

드림스타트 관계자는 “이번 사례는 단기간 성과가 아닌 오랜 시간 축적된 사례관리와 아동·보호자의 노력이 함께 만들어낸 결과”라며 “어려운 환경 속에서도 아이가 스스로 가능성을 믿고 도전할 수 있도록 지역사회가 함께한 의미 있는 성과”라고 밝혔다.

이어 “앞으로도 드림스타트는 취약계층 아동이 공평한 출발선에서 꿈을 키울 수 있도록 맞춤형 통합서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.

