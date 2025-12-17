최정호 전 국토부 차관, 메가익산역 광역허브 프로젝트 제안

제2혁신도시(2차 공공기관 이전) 연계 KTX익산역 광역복합환승센터 조성 필요성 강조

최정호 전 국토교통부 차관이 17일 익산시청에서 기자회견을 열고 메가익산역 광역허브 프로젝트를 제안하고 있다./사진=송승욱 기자

최정호 전 국토교통부 차관이 메가익산역 광역허브 프로젝트를 제안했다.

17일 익산시청에서 기자회견을 연 그는 “호남선·전라선·장항선·호남고속선이 만나는 철도교통의 요충지인 KTX익산역이 호남권을 넘어 대한민국 제2의 광역 교통·산업·문화 융합의 거점 허브로 도약하기 위해서는 새로운 변화의 바람이 필요하다”며 제2혁신도시(2차 공공기관 이전) 연계 KTX익산역 광역복합환승센터 조성 필요성을 강조했다.

KTX·SRT·UAM(드론공항)·일반철도·시외버스·시내버스·택시·자전거·도보를 통합하는 완전한 원스톱 환승 플랫폼을 구축하고, 제2혁신도시를 유치해 공공기관 클러스터를 조성해야 한다는 것이다.

그러면서 선상부지 및 익산역 일원 부지를 적절하게 활용해 공공업무 공간을 조성하고, AI창업센터와 IT·문화관광·모빌리티·스마트물류 스타트업, 데이터 기업, 연구소, 투자기관, 산·학·연 공동연구센터 등을 갖춘 AI창업·산학협력존을 조성해 청년창업을 활성화하는 방안을 제시했다.

또 민간자본을 활용해 익산역 일원에 상업·문화 복합존(복합쇼핑몰, 로컬푸드 판매장 등)을 조성하고 컨벤션·호텔(비즈니스·관광) 기능을 확충하는 한편 익산역 광장을 휴게 데크·야외공연, 미디어파사드·계절별 페스티벌, 지역 문화·예술 전시 등 개방형 휴게·문화광장으로 활용하는 방안도 내놨다.

그는 “프로젝트 효과 극대화를 위해서는 광역복합환승센터와 연계해 도심항공교통(UAM)의 핵심 인프라인 버티포트(이착륙장)를 구축해야 한다”면서 “국토부 차관 출신으로서 정책 전문성과 인적 인프라 등을 활용해 국고보조 비율 확대를 국토부에 강력하게 건의하겠다”고 강조했다.

익산=송승욱 기자

