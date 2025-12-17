익산, 유명 방송·유튜버 찾는 ‘맛집 도시’ 급부상

전국이 주목한 익산지역 맛집 올해만 19곳 방송 및 콘텐츠 소개 미식 전담조직 신설 등 ‘맛’ 주도 여행 트렌드 선제적 대응 주효

익산 권역별 관광지·음식점·카페·숙박 정보를 아우르는 미식문화여행 가이드-맛따라 길따라와 NS푸드페스타 리플릿./사진 제공=익산시

익산 소재 다수의 음식점들이 유명 방송과 유튜브 콘텐츠에 잇따라 소개되며 익산이 ‘맛집 도시’로 전국적인 주목을 받고 있다.

17일 익산시에 따르면, 올해 들어 방송과 영향력 있는 유튜브 채널에 소개된 지역 음식점은 모두 19곳이다.

육회비빔밥과 소머리국밥, 콩나물국밥 등 세대를 이어온 대물림맛집을 비롯해 전통 한식당, 라면·탕수육 분식집, 닭볶음탕·칼국수 전문점, 대만 음식점, 호프까지 다양한 외식업소가 고루 포함됐다.

방송 이후 ‘익산에 이렇게 다양한 맛집이 있었나’라는 반응과 함께 방문객 증가, 예약 문의 급증 등 실질적인 효과가 확인되고 있다.

시는 이 같은 방송 노출을 일회성 화제나 우연한 성과로 보지 않고 있고, 미식 전담조직 기반이 축적된 결과가 자연스럽게 외부로 드러난 것으로 평가하고 있다.

최근 여행 트렌드는 ‘맛’이 주도하고 있다. 지난해 한국관광공사 조사에 따르면 여행 목적 중 ‘맛집·음식 체험’ 비중이 60%를 넘어섰다. 경관이나 시설 중심에서 ‘무엇을 먹을 수 있는가’로 여행지 선택 기준이 옮겨가고 있는 것이다.

시는 이러한 변화를 선제적으로 읽고 올해 상반기 조직을 개편해 미식사업 전담조직인 미식산업계를 신설했다.

아울러 미식산업 소통 기반 조성, 지역 식재료를 활용한 음식 개발 및 품평회, 지역 축제와 연계한 고구마순 요리 시식·전시, 권역별 관광지·음식점·카페·숙박 정보를 아우르는 미식문화여행 가이드-맛따라 길따라 제작, 식품산업 관광 콘텐츠 개발 등 미식 기반 사업을 체계적으로 추진하고 있다.

또 익산에 본사를 둔 향토 식품기업 하림의 계열사 ㈜NS쇼핑과 함께 국내 최대 규모의 식품 축제인 NS푸드페스타를 4년째 이어오며 미식 정책을 현장에서 구현해 오고 있다.

NS푸드페스타는 국내 대표 식품기업과 지역 식품업소가 함께 참여하는 행사로, 해마다 방문객이 꾸준히 증가하며 익산의 식품산업과 미식도시 이미지를 형성하는 핵심 플랫폼으로 자리 잡았다.

특히 단순한 먹거리 행사를 넘어 전국 요리 경연, K-푸드 시식, 음식문화 강연, 미식투어 등 참여형 프로그램을 확대하며 시민과 관광객이 함께 체험하는 축제로 발전하고 있다.

이처럼 미식 전담조직 신설부터 정책 실행, 축제 운영, 콘텐츠 확산으로 이어지는 선순환 구조가 본격화되면서 익산은 ‘먹으러 오는 도시, 머무르고 싶은 도시’로의 전환을 구체화하고 있다.

시는 이번 방송 노출 효과를 계기로 방문형 미식 관광을 확대하고, 이를 매개로 생산·가공·체험·관광이 연계되는 6차 식품산업 벨트 구축에도 속도를 낼 계획이다.

시 관계자는 “익산은 풍부한 식재료와 오랜 전통, 탄탄한 외식문화가 이미 축적된 도시”라며 “방송과 유튜브를 통해 주목받은 지금이 미식 정책을 한 단계 더 확장할 적기인 만큼, 익산을 ‘먹으러 오는 도시’로 확실히 자리매김시키겠다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

