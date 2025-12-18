전주시, 1만 1997명에 탄소중립포인트 인센티브 2억 4000만원 지급

올해 상반기 온실가스 4911톤 감축

전주시

전주시가 시민 1만 1997명에게 탄소중립포인트 인센티브(2억 4000만 원)를 지급한다.

탄소중립포인트제는 온실가스 감축을 위한 시민 참여 프로그램이다. 에너지 분야의 경우 최근 2년간 전기·수도·가스 사용량과 현 사용량을 비교해 5% 이상 감축하면 가정 연 최대 10만원, 상업시설 연 최대 40만원의 인센티브를 지급한다. 자동차 분야의 경우 참여 시점 기준 주행거리와 참여 종료 시점 주행거리를 비교해 감축 시 연 최대 10만원의 인센티브를 제공한다.

올해 상반기 탄소중립포인트제 참여자들은 생활 속 에너지 절약을 통해 온실가스 총 4911톤을 감축했다. 이는 20년생 소나무 110만 그루를 심은 효과와 같다.

이와 관련 전주시는 생활 속 탄소중립 확산을 위해 연중 탄소중립포인트제(에너지) 참여자를 모집하고 있다. 탄소중립포인트제(자동차)는 매년 2~3월 참여자를 모집한다.

전주시 진교훈 복지환경국장은 “생활 속에서 탄소중립을 실천하고 인센티브도 받는 탄소중립포인트제에 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 당부했다.

문민주 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지