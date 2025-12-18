이전기사
전북일보로고

전주시, 1만 1997명에 탄소중립포인트 인센티브 2억 4000만원 지급
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-12-18 21:12 (Thu)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 전주

전주시, 1만 1997명에 탄소중립포인트 인센티브 2억 4000만원 지급

문민주 웹승인 2025-12-18 17:09 수정 2025-12-18 17:09 
올해 상반기 온실가스 4911톤 감축

Second alt text
전주시

전주시가 시민 1만 1997명에게 탄소중립포인트 인센티브(2억 4000만 원)를 지급한다.

탄소중립포인트제는 온실가스 감축을 위한 시민 참여 프로그램이다. 에너지 분야의 경우 최근 2년간 전기·수도·가스 사용량과 현 사용량을 비교해 5% 이상 감축하면 가정 연 최대 10만원, 상업시설 연 최대 40만원의 인센티브를 지급한다. 자동차 분야의 경우 참여 시점 기준 주행거리와 참여 종료 시점 주행거리를 비교해 감축 시 연 최대 10만원의 인센티브를 제공한다.

올해 상반기 탄소중립포인트제 참여자들은 생활 속 에너지 절약을 통해 온실가스 총 4911톤을 감축했다. 이는 20년생 소나무 110만 그루를 심은 효과와 같다.

이와 관련 전주시는 생활 속 탄소중립 확산을 위해 연중 탄소중립포인트제(에너지) 참여자를 모집하고 있다. 탄소중립포인트제(자동차)는 매년 2~3월 참여자를 모집한다.

전주시 진교훈 복지환경국장은 “생활 속에서 탄소중립을 실천하고 인센티브도 받는 탄소중립포인트제에 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 당부했다.

문민주 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

문민주 moonming@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr