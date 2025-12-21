“힘들었지만 즐거웠다”…1948편 접수된 전북일보 신춘문예 본심

시·소설·동화 각 부문 대표작가들이 내놓은 본심 평가 24일 당선자 개별연락, 당선작 내년 1월 2일자 게재

지난 17일 공간 봄에서 2026 전북일보 신춘문예 본심 심사가 열렸다. (왼쪽부터) 백가흠 소설가, 박성우 시인, 안도현 시인, 김종필 아동문학가가 본심작을 읽고 있다. /사진=김지원 기자

“올해 응모작들은 소재와 개성이 다양해 선자들이 몇 번이고 반복해 읽으며 논의의 대상을 좁혀가는 시간이 괴로우면서도 즐거웠습니다.”

17일 한옥마을 공간 봄에서 열린 ‘2026 전북일보 신춘문예’ 본심에 참여한 심사위원들은 올해 응모작에 대해 이렇게 평가했다. 올해 3개 부문에 접수된 작품은 총 1948편으로 지난해(1419편)보다 529편이 더 늘었다. 부문별 응모 편수는 시 414명‧1640편, 단편소설 138명‧146편, 동화 154명 162편이었다. 본심에는 시 59편(16명), 소설 18편(18명), 동화 13편(13명)이 올랐다.

올해 본심 심사위원은 △시 안도현‧박성우 시인 △소설 신경숙‧백가흠 소설가 △동화 김종필 작가가 맡았다.

2026 전북일보 신춘문예 본심 심사위원인 박성우·안도현 시인과 김종필 작가가 본심에 올라온 작품을 꼼꼼하게 살펴보고 있다. /사진=김지원 기자

△ 소설, 개인의 삶 다룬 이야기 다수

소설 응모작은 거대한 사회적 서사보다는 개인의 삶을 다룬 작은 이야기들이 주를 이뤘다는 평가가 나왔다. 백가흠 소설가는 “절망과 희망이 뒤섞인 혼란의 시간을 통과하며 소설은 오히려 개인의 일상과 감정, 소소한 상징에 집중하는 경향을 보였다”며 “개인사를 중심에 두면서 사회적 약자에 대한 배려와 역사성에 대한 탐구, 가족 안에서 발생하는 미세한 균열을 섬세하게 포착한 작품이 두드러졌다”고 말했다.

△ 시, 새로운 감각과 언어의 등장

시 부문은 전반적으로 실험정신과 도전정신, 상상력이 강한 시들이 눈에 띄었다. 최근 4~5년 사이에 응모 경향이 크게 달라지면서 새로운 감각과 언어를 지닌 시들이 꾸준히 등장하는 추세라고 평가했다. 박성우 시인은 “상상력이 강한 시들이 눈에 띄는 한편 안정적인 완성도를 보여준 작품들도 함께 있었다”고 말했다. 안도현 시인은 “본심에 올라온 16명의 작품은 몇몇을 제외하고 저마다의 개성과 색깔을 드러내고 있었다”며 “시적 대상을 심각한 눈으로 보지 않고 대상의 핵심을 맑은 눈으로 짚어내는 솜씨가 돋보였다”고 평가했다.

△ 동화, 소재의 다양성 눈길

동화 부문에선 소재의 스펙트럼이 넓어지고 표현 방식이 한층 세련돼졌다는 의견이 나왔다. 김종필 작가는 “다양성 측면에서 매우 풍요로운 해”였다며“소재는 한층 다채로워졌고 AI와 같은 동시대적 코드가 동화 영역 안으로 자연스럽게 들어온 점도 인상적”이라고 평가했다.

당선자에게는 오는 24일 개별 통보하며, 당선작은 전북일보 내년 1월 2일자 지면에 실린다.

