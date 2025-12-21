군산수산물종합센터 건어매장 정식 개장

수산물 유통·관광 활력기대

군산 수산물종합센터 건어매장(건어동)이 내부시설 정비와 점포별 운영 준비를 마치고, 20일 정식 개장했다.

시는 총 사업비 37억 원을 들여 수산물종합센터 본관동 신축 시 제외됐던 노후 건어 매장을 철거하고 새로 지었다.

시는 신축공사를 통해 건물 안전성과 위생 및 이용 편의성을 높였다.

또한 지역 경관과 조화를 이루는 설계 적용 및 효율적인 점포배치 등 내‧외부 종합적인 개선까지 이루면서 전통시장 경쟁력도 한층 강화될 것으로 기대되고 있다.

시는 신축공사 기간에도 기존 상인들의 영업활동에 공백이 없도록 수산물종합센터 주차장에 임시 건어 매장을 운영하는 등 상인‧시민 모두 불편함 없도록 했따.

현재 건어동에는 26개 점포가 입점해 있으며, 수산물종합센터 본관동에는 1층 활어·선어·수산가공품 판매점포 75개소, 2층 상차림 횟집과 편의점 등 12개소가 운영 중이다.

이런 가운데 지난 2023년 5월 수산물종합센터 본관동 신축 이후 시설 이용 환경이 개선되면서 관광객과 방문객 수가 꾸준히 증가하고 있다.

여기에 수산물 소비 촉진을 위한 온누리상품권 환급행사로 지역 경제 활성화도 견인하고 있다.

시에 따르면 2025년 온누리 환급행사 기간 4만 5000명이 센터를 방문, 30억 8600만 원을 소비했으며 9억 1600만 원이 환급됐다.

최근에는 전남 해양수산과학원•옹진군청•보령시 어업인연합회 등 민·관 구분 없이 다양한 지역 관계자들이 관광어시장의 우수사례로 벤치마킹하기 위해 센터를 방문하고 있는 것으로 알려졌다.

시는 이번 개장을 계기로 수산물종합센터의 기능을 더욱 보완·강화하는 한편 인근의 풍부한 근대문화 유산, 동백대교 등 내항 중점경관관리구역과 연계한 서해 대표 관광어시장의 위상을 계속 높여 나갈 계획이다.

시 관계자는 “이번 건어 매장 준공을 계기로 수산물종합센터 인근 풍부한 근대문화 유산 등과 연계해 군산을 넘어 서해안 대표 관광어시장으로 발전시키겠다”고 밝혔다.

