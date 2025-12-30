조국혁신당 전북도당 “이혜훈 반대, 지명 철회해야”

대통령 인선 철회하고 더불어민주당 각성 촉구

조국혁신당 전북도당은 30일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 반대 와 지명철회를 촉구했다./연합뉴스

윤석열 전 대통령 ‘반탄’(탄핵 반대)으로 논란이 된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 반대와 지명철회 목소리가 전북에서도 나왔다.

조국혁신당 전북특별자치도당(위원장 정도상) 대변인단은 30일 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “내란 세력과 단절해야 할 시대에 국가 곳간을 내주는 시대착오적 인사를 한 이재명 대통령은 이혜훈 기획예산처 장관 인선을 즉각 철회하고 더불어민주당은 각성하라”고 촉구했다.

도당은 “이 후보자가 핵심 당직자로 참여했던 지난해 7월 국민의힘 전당대회 과정에서 지역을 노골적으로 비하하는 ‘전북 간첩’ 발언이 나왔다“며 ”발언의 주체가 진행자였다고는 하나 그런 모독이 통용되고 방치됐다면 (이 후보자의) 정치적 책임 또한 절대 가볍지 않다“고 지적했다.

이어 “오랫동안 쌓여온 지역 차별의 설움을 도민들에게 다시금 일깨우는 아픈 기억”이라며 “그 행사에 주요 당직자로 있던 인사가 하필 기획예산처 장관 후보자로 지명되는 현실을 도민들은 어떻게 받아들여야 하나”라고 되물었다.

도당은 “더 큰 문제는 전북을 대표한다는 민주당이 이 사안을 방관한다는 점”이라며 “전북 비하 논란이 공론화된 정당 출신의 핵심 인사를 기획예산처 장관 자리 앉히는 데 민주당은 침묵하고 있다”고 짚었다.

그러면서 “전북의 표로 권력을 얻고 장관직을 맡아온 인사들이 정작 도민의 명예와 직결된 사안 앞에서 입을 닫는다면 이것이야말로 전북을 텃밭으로만 여기는 이중적 태도”라고 직격했다.

