고창군, 시무식 대신 ‘제설 현장’으로… 전 직원 총출동

폭설 대응 재난안전대책본부 가동… “군민 불편 최소화 최우선”

고창군 직원들이 지난 2일 새벽부터 제설 작업에 집중하고 있다. 사진제공=고창군

고창군이 새해 시무식을 취소하고 전 직원을 제설 현장에 투입하며 군민 안전 확보에 나섰다.

고창군은 1일 저녁부터 내린 눈으로 인해 즉각 재난안전대책본부를 가동하고 비상근무 체제에 돌입했다. 2일 오전 6시 기준 고창지역 평균 적설량은 8.8㎝를 기록했으며, 성송면은 최대 10.9㎝의 적설량을 보였다.

군은 도로 제설과 상황 관리를 위해 인력 46명을 우선 투입하고, 소금 750톤과 염화칼슘 250톤, 덤프 9대, 굴착기 2대, 읍·면 트랙터 241대, 인도형 제설기 16대 등 가용 장비를 총동원해 주요 도로와 경사로, 교량, 결빙 우려 지역 등 34개 노선 327㎞ 구간에 대한 제설 작업을 진행했다.

특히 보행자 안전과 교통사고 예방을 위해 2일 오전 예정돼 있던 직원 시무식을 전면 취소하고, 군청 공직자들을 도심지 취약 지역과 이면도로 등에 투입해 인력 제설에 나섰다. 새해 첫 공식 행사를 군민 안전을 위한 현장 대응으로 대신한 것이다.

심덕섭 고창군수도 이날 새벽부터 현장을 찾아 제설 상황을 직접 점검하고, 현장에서 작업 중인 공직자들을 격려했다.

심 군수는 “폭설로 인해 군민들께서 추가적인 불편과 위험을 겪지 않도록 제설에 만전을 기해 달라”며 “앞으로도 많은 눈이 예보된 만큼 군민들께서도 집 앞 눈 쓸기 등 자발적인 참여로 안전 확보에 함께해 주시길 바란다”고 당부했다.

한편 고창군은 폭설과 한파에 대비해 지난해 11월 15일부터 오는 3월 15일까지를 겨울철 자연재난 대책 기간으로 정하고, 기상 상황 24시간 모니터링과 단계별 비상근무조 운영을 통해 설해(雪害) 대응에 총력을 기울이고 있다. 군은 향후 추가 강설 예보에 대비해 인력과 자재를 추가 확보하는 등 대응 체계를 강화할 방침이다.

고창=박현표 기자

