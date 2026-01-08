신영대 의원직 상실에 군산 정가 ‘요동’

향후 선거 과정에서 정치 지형 흔들 변수로 작용 벌써부터 재선거 후보군 등장⋯2~3명 출마 거론 시민연대, 정치적 책임 인정하고 공식 사과 촉구

신영대 국회의원이 8일 대법원 판결로 의원직 상실이 확정되면서 오는 6월 지방선거와 함께 국회의원 재선거가 치러질 계획이다. /사진제공=군산시

신영대 국회의원이 8일 대법원 판결로 의원직 상실이 확정되자 지역 정가가 요동치고 있다.

이번 판결로 군산지역은 사실상 국회의원 공백 상태에 놓이게 됐으며, 오는 6월 지방선거와 함께 국회의원 재선거가 치러질 계획이다.

특히 국회의원 재선거가 지방선거와 맞물려 있다 보니 차기 선거 구도를 둘러싼 정치권의 셈법도 복잡하게 돌아갈 것으로 보인다.

여기에 국회의원 재선거와 시장 선거, 시·도의원 선거가 동시에 영향을 받으면서 후보 간 연대와 지지 구도 등 지역 정치 지형을 뒤흔들 또 하나의 변수로 작용할 것으로 전망된다.

정치권 한 관계자는 “이날 대법원 판결로 군산 정치권은 큰 격랑에 휩싸일 것”이라며 “무엇보다 지방선거와 재선거가 동시에 진행되기 때문에 모든 출마자들이 유·불리를 가늠하며 향후 정치적 행보를 이어갈 것”이라고 전했다.

이런 가운데 지역 정치권에서는 벌써부터 국회의원 재선거 출마 후보군을 놓고 하마평이 오르내리고 있다.

현재 후보군으로 2~3명이 자천타천으로 떠오르고 있다.

지난 총선 당시 신영대 의원과 치열하게 경쟁했던 김의겸 새만금개발청장이 가장 먼저 거론되고 있다.

지역 정치권에서 김 청장의 출마를 기정사실화하는 분위기다.

이와 함께 더불어민주당 대변인으로 활동하고 있는 전수미 변호사 역시 출마 후보군으로 꼽힌다.

전 변호사는 현재 군산에서도 법률사무소를 운영하며 서울과 군산을 오가고 있는 것으로 알려졌다.

또한 지난 총선 때 등장했던 채이배 전 국회의원도 본인의 의지와 상관없이 후보군으로 점쳐지고 있다.

한편 이번 사태와 관련해 참여자치군산시민연대(이하 시민연대)는 8일 논평을 내고 “(신영대 의원이)당선무효에 대한 정치적 책임을 인정하고 공식 사과할 것”을 촉구했다.

시민연대는 “당내 경선에서 승리하면 곧바로 당선이 되는 지역의 선거구조에서 공정성이 무너진 선거 결과는 정당성을 가질 수 없다“며 ”시민 앞에 공식 사과해야 한다“고 주장했다.

또한 더불어민주당에 대해서도 “내부 경선 관리에 대한 보다 철저한 시스템을 마련하고 재발 방지 대책을 분명히 제시해야 한다”고 요구했다.

군산=이환규 기자

