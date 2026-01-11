전주시, 중소기업 지원…올해 154억

12~16일 상반기 신청…92억 규모

전주시

전주시가 올해 154억 원 규모의 중소기업 육성자금을 지원한다.

전주시는 12일부터 16일까지 ‘2026년 상반기 중소기업 육성자금 지원사업’ 신청을 받는다고 밝혔다.

상반기 중소기업 육성자금 규모는 154억 원의 60%에 해당하는 92억 원이다.

지원 대상은 전주시에 주된 사업장을 둔 중소기업이다. 업체별 최대 3억 원까지 대출 가능하다. 5000만 원 이하 신청 업체는 신청 금액 전액을 지원한다.

지원 대상 업종은 제조업과 운송업(시내버스·법인택시), 재생재료 수집·판매업 등이다. 벤처기업, 사회적기업 등도 지원 가능하다.

대출은 전주지역 9개 은행(전북은행, KB국민은행, 신한은행, IBK기업은행, KEB하나은행, KDB산업은행, 우리은행, NH농협은행, 수협은행)에서 취급한다. 최대 3.5%의 이차보전율을 적용한다. 구체적으로 일반기업은 3.0%, 여성·장애인기업과 벤처기업, 우수향토기업·이노비즈기업은 3.5%까지 지원받을 수 있다.

융자 기간은 2년이다. 1회 연장 시 총 3년까지 가능하다.

신청은 전자우편(fanht@korea.kr)이나 방문, 우편(덕진구 팔과정로 164, 3층 기업지원사무소)으로 하면 된다.

전주시 임숙희 경제산업국장은 “이번 중소기업 육성자금 지원이 지역 중소기업의 경영 안정에 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지