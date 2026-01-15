‘고창마켓’ 설맞이 대규모 할인전…최대 30% 할인

19~31일 온라인 프로모션…고창 우수 농특산물 엄선·명절 물가 안정 기대

고창군 공식 온라인 쇼핑몰 ‘고창마켓’이 설 명절을 맞아 오는 19일부터 31일까지 18일간 ‘설맞이 온라인 할인 프로모션’을 진행한다.

15일 고창군에 따르면 이번 행사는 고물가로 명절 준비에 부담을 느끼는 소비자들에게 고창군이 인증한 우수 농·수·특산물을 합리적인 가격에 제공하고, 지역 농가와 입점 업체의 판로 확대를 지원하기 위해 마련됐다.

행사 기간 동안 고창마켓 자사몰을 이용하는 기존 회원은 물론 신규 가입 고객까지 모두 고창의 농특산물과 가공식품을 최대 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 제철 농수산물부터 명절 선물세트, 가정용 실속 상품까지 다양한 품목이 준비돼 있어 설 명절 수요를 폭넓게 충족할 것으로 기대된다.

고창군은 이번 프로모션을 위해 총 5000만 원 규모의 예산을 투입해 할인 혜택을 제공한다. 다만 준비된 예산이 소진될 경우 행사가 조기에 종료될 수 있어 명절 선물을 준비하는 소비자들의 빠른 참여가 필요하다고 설명했다.

심덕섭 고창군수는 “설 명절을 맞아 소비가 집중되는 시기에 고창군의 우수한 농특산물을 널리 알리고, 이를 통해 농가의 실질적인 소득 증대로 이어지길 기대한다”며 “고창마켓을 중심으로 생산자와 소비자가 직접 연결되는 건강한 유통 생태계를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

이번 설맞이 할인 프로모션은 ‘고창마켓’ 공식 홈페이지를 통해 참여할 수 있으며, 고창의 풍요로운 자연을 담은 명절 선물 세트부터 일상 먹거리까지 다양한 상품을 한눈에 확인하고 편리하게 구매할 수 있다.

