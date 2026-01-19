[오목대] 교육감 선거와 단일화

다시 ‘선택의 날’이 다가온다. ‘제9회 전국동시지방선거’를 앞두고 각종 여론조사 결과가 속속 발표되면서 입지자들의 발걸음이 빨라지고 있다. 초반 판세에 관심이 쏠리고 있지만 고정된 선거판은 없다. 이슈 하나로도 쉽게 흔들린다. 선거 구도를 뒤흔들 최대 변수는 역시 ‘후보 단일화’다. 단일화 논란의 단골 무대는 교육감 선거다. 사실상의 단일화 역할을 하는 정당 공천이 없어 후보가 난립하고, 진보·보수진영의 경쟁구도로 흐르는 경우가 많기 때문이다.

역대 전북교육감 선거에서도 주요 화두는 매번 단일화였다. 지난 2010년 지방선거에서는 지역의 진보성향 시민사회단체들이 결성한 ‘전북교육감 범민주후보 추대위원회’가 자체 검증절차를 거쳐 김승환 당시 전북대 교수를 단일후보로 추대했다. 후보간 합의와 공개 경쟁 방식이 아니었다는 점에서 통상적 의미의 단일화와는 거리가 있었지만, 진영의 선택지를 하나로 정리했다는 점에서 사실상의 단일화였다. 그리고 이 시도는 진보진영의 성공사례로 기억됐다. 이렇게 출마한 김승환 후보는 내리 3선에 성공했다.

연대와 결합은 2022년 선거에서 극에 달했다. 첫 단추는 2010년과 비슷했다. 당시의 성공한 경험이 바탕이 된 것이다. ‘전북 민주진보교육감 단일후보 선출위원회’에서 이항근·차상철·천호성 등 3명을 대상으로 도민 여론조사와 선출위원 투표를 실시해 천호성 전주교대 교수를 단일후보로 내세웠다. 여기서 끝나지 않았다. 본 후보 등록 마감일을 불과 사흘 앞두고 천호성·황호진 후보가 단일화에 합의했고, 여론조사를 통해 천 후보가 2차 단일화에도 성공했다. 이후 투표일을 목전에 두고 김윤태·천호성 후보 간 단일화 논의가 진행됐지만 입장 차이를 좁히지 못해 결렬됐다.

그리고 지금, 지난 2010년과 2022년의 기억이 되살아나고 있다. 예전처럼 진보진영의 시민사회단체들이 먼저 움직였다. 전북교육개혁위원회를 결성하고, 민주진보 단일후보 추대 계획을 밝혔다. 오는 25일까지 후보자 등록을 받아 자체 검증과 경선을 통해 단일 후보를 선출하겠다는 것이다.

선거판을 뒤흔드는 대형 변수다. 평가가 엇갈린다. 자칫 ‘깜깜이 선거’로 흐를 수 있는 교육감 선거에서 대표성을 강화해 정책 중심 구도를 만들어낼 수 있다는 긍정적 평가도 있다. 다른 한편에서는 특정 단체의 단일화 절차가 ‘진영에 승리를 가져올 후보를 고르는 과정인가, 전북교육의 미래를 논의하는 과정인가’라는 질문이 나온다. 2022년의 사례처럼 추후 ‘민주진보 단일후보’라는 표현이 문제가 될 수도 있다. 선거에 이념 프레임이 씌워지면서 단일화 절차에 참여하지 않은 후보들이 ‘비민주, 보수’ 로 낙인 찍힐 수 있다는 우려도 있다. 무엇보다 정치적 중립을 전제로 하는 교육감 선거에서 되풀이되는 그들의 단일화 전략이 ‘선거판을 관리하기 위한 관행’으로 굳어질까 우려된다.

/ 김종표 논설위원

