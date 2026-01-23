버스에 등록금·여권 놓고 내린 유학생, 경찰 덕에 되찾아

[전북경찰청 제공. 재판매 및 DB 금지]

'Thanks a lot Korean police'(한국 경찰에 정말 감사드립니다.)

일주일 전 한국에 온 유학생이 여권과 등록금이 든 가방을 놓고 내렸다가 새내기 경찰관의 도움으로 이튿날 이를 되찾았다.

23일 전북경찰청에 따르면 지난 17일 오후 5시께 도내 한 대학에서 석사 과정을 밟는 방글라데시 국적의 라만 빈 타즈워 씨가 전주덕진경찰서 아중지구대를 찾아왔다.

이 유학생은 "등록금과 외국인등록증, 여권이 들어있는 가방과 휴대전화를 버스에 두고 내렸다"며 다급히 도움을 요청했다.

물론 이 말은 방글라데시어였다.

사건을 접수한 김재록 순경은 몸짓과 번역기까지 동원해 대화를 시도했지만, 이 유학생은 자기가 탄 버스회사 이름을 전혀 기억하지 못했다.

김 순경은 유학생이 타고 내린 장소를 역추적해 버스조합과 운송회사에 반복해서 전화를 걸었다.

그 결과 약 15시간 만에 유학생이 탄 버스를 특정할 수 있었다.

김 순경은 신고자에게 "버스를 찾았다"고 알렸고, 이 유학생은 이튿날 오전 8시께 해당 버스회사에 들러 소중한 가방을 되찾았다.

이 유학생은 너무 감사했는지 다시 지구대를 찾아와 '한국 경찰의 친절에 감사드린다'는 손 글씨를 전했다.

임용된 지 5개월 째인 새내기 경찰관은 한파를 녹이는 따뜻한 치안 활동으로 이국에서 온 새로운 친구를 만들었다.

경찰 관계자는 "단순한 유실물 처리 사안이었는데 김 순경은 외국인의 안타까운 사연을 접하고 버스회사 관계자를 일일이 접촉했다"며 "신속하게 유실물을 회수해서 다행"이라고 전했다.

