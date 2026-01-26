최명희 ‘혼불’ 완간 30년… 육필 편지·사진 서울서 만난다

혼불문학관, 남산도서관에 소장 자료 제공 3월 31일까지 특별 전시… “문학 정신 되새기는 기회”

서울특별시교육청 남산도서관 문학실에 전시된 최명희 작가의 소장 자료/사진=남원시

故 최명희 작가의 대하소설 ‘혼불’ 완간 30주년을 맞아 작가의 육필 편지와 사진 등 귀중한 자료가 서울 시민들을 찾아간다.

혼불문학관은 ‘혼불’ 완간 30주년 기념 특별전시를 위해 서울특별시교육청 남산도서관에 최명희 작가의 소장 자료를 제공했다고 26일 밝혔다.

최명희 작가의 문학 정신과 ‘혼불’의 가치를 되새기기 위해 마련된 이번 특별전시는 오는 3월 31일까지 열린다.

혼불문학관 관계자는 “이번 기회를 통해 ‘혼불’의 숨결을 많은 분과 나눌 수 있어 매우 뜻깊다”고 말했다.

최명희 작가의 ‘혼불’은 1981년 동아일보 창간 60주년 기념 2000만원 고료 장편소설 공모에 당선된 뒤 1988년부터 1995년까지 월간 신동아에 연재됐다.

남원시 사매면 노봉마을을 주 배경으로 1940년대 모습을 담았으며, 관혼상제와 음식 등을 통해 남원 사람들의 삶을 생생히 재현했다는 평가를 받는다.

혼불문학관은 최명희 작가의 문학적 업적을 기리고 ‘혼불’의 가치를 알리는 데 주력하며, 앞으로도 다양한 활동을 펼칠 계획이다.

남원=최동재 기자

