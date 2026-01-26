[오목대] ‘두쫀쿠’ 열풍과 헌혈

민감하고 빠르다. 우리나라의 유행은 늘 그렇게 움직였다. 패션·음악·디저트·사람, 그리고 삶의 방식까지 일부의 주목을 받는 순간 삽시간에 전국적 열풍이 된다. 그리고 대개는 오래가지 않는다. 지금은 ‘두바이 쫀득쿠키’다. 줄여서 ‘두쫀쿠’라고 한다. 한번 들으면 되묻지 않을 수 없는 생소하고 어색한 국적불명의 합성어다. 하지만 지금 ‘그게 뭐냐’고 묻는 사람은 거의 없다. 품절대란, 오픈런(개장 전 줄서기) 현상까지 일어날 정도로 인기를 끌면서 ‘구하기 어렵다’는 인식이 확산됐다. 그리고 이 희소성이 가치를 더 높이고 있다.

SNS 등을 통해 유명해진 두쫀쿠는 한때 유행했던 두바이 초콜릿에 역시 유행간식 중 하나인 ‘쫀득쿠키’를 결합해 만들어낸 K-디저트다. 한국에서 재탄생한 두바이 맛 간식인 셈이다. 특정 기업 제품처럼 한 곳에서만 만들어지는 게 아니라, 국내 여러 베이커리·제과점과 편의점 등에서 개별적으로 생산·판매된다. 익산에 있는 국가식품클러스터 관리·지원기관인 한국식품산업클러스터진흥원에서도 두쫀쿠를 직접 만들어 지역 사회복지시설에 전달하면서 그 과정을 홍보영상에 담아냈다. 공공기관 홍보에 두쫀쿠를 활용한 것이다.

이런 두쫀쿠가 헌혈의 집에까지 등장했다. 최근 전북혈액원에서 두쫀쿠 증정 이벤트를 열어 화제가 됐다. 전국 각 혈액원에서 진행한 이번 이벤트는 놀랄 만한 성과로 이어졌다. 이벤트가 있던 날 전주권 헌혈의집에서도 예약 헌혈이 2배 이상 늘었다고 한다. 예전에도 헌혈 참여자에게 다양한 간식과 문화상품권 등을 줬지만 이것 때문에 팔을 걷는 사람은 거의 없었다. 방학 기간 학생 단체 헌혈이 끊기고, 한파와 감염병 유행으로 혈액 보유량이 뚝 떨어지는 겨울철, 생각지도 못한 두쫀쿠가 20~30대 젊은층을 헌혈의 집 앞으로 끌어들인 것이다.

씁쓸하다. 우리 사회에 꼭 필요한 생명 나눔, 헌혈까지도 유행으로 설득해야 하는 현실 때문이다. 성과는 컸지만 박수는 망설여진다. 누군가 단지 유행하는 디저트를 얻기 위한 목적으로 헌혈에 참여했다면 이걸 미담이라고 할 수 있을까? 그렇다고 이번 이벤트를 경시하거나 평가절하할 수도 없다. 어쨌든 이 쿠키 때문에 팔을 걷은 사람이 있고, 그 덕분에 오늘을 넘긴 환자가 있을 테니 말이다. 그 의미와 성과는 결코 가볍지 않다.

그래도 열풍은 오래가지 않을 것이다. 늘 그랬던 것처럼 말이다. 이 생소한 디저트는 맛 자체보다 사진·영상 등 인증 욕구가 소비를 끌어온 측면이 크다는 점에서 더욱 그렇다. 지금 ‘구하기 어렵다’는 점이 매력이지만 시간이 지나면 자연스럽게 특별함이 사라지고 곧 흥미와 관심도 시들 게 뻔하다. 문제는 이 생소한 쿠키가 아니다. 유행과 자극이 있어야만 움직이는 구조, 선의가 상시 작동하지 못하는 우리 사회의 체질이 문제다. 두쫀쿠 열풍이 곧 차갑게 식어버리면, 그다음에는 무엇을 내놓아야 할까?

/ 김종표 논설위원

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지