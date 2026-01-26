백창민 전 김제시의원, 도의원 출마선언…"인프라 확충으로 동부지역 발전 이끌 것"

백창민 전 김제시의원

백창민(52) 전 김제시의원이 26일 김제시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 차기 전북특별자치도의원(김제 제2선거구) 선거 출마를 공식 선언했다.

백 전 의원은 이날 기자회견에서 “청년 농업인의 꿈을 김제에서 펼칠 수 있도록 하고, 교통·의료·복지·생활 인프라 확충 등 광역의회 차원에서 김제 동부지역의 도약을 이끌어 내고자 한다”며 출마의 뜻을 밝혔다.

특히 김제 동부지역이 겪고 있는 인구 감소, 농업 경쟁력 약화, 교통·생활 인프라 부족 문제를 지적하며, “지역 간 불균형을 해소하고 동부지역이 김제 발전의 새로운 축으로 자리 잡을 수 있도록 실질적인 정책을 추진하겠다”고 강조했다.

한편 백 전 의원은 김제시청 비서실장, 더불어민주당 중앙당 부대변인, 국회 선임비서관, 더불어민주당 전북특별자치도당 국장 및 대변인, 김제시새마을회장 등을 역임했다.

김제=강현규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지