靑 “관세합의 이행 의지 미국 전달…차분히 대응할 계획”

“'관세 재인상', 연방 관보 게재 등 행정조치 있어야 발효"…진의 파악 정책·안보실장 주재 긴급 점검…통상 라인 줄방미

김용범 정책실장과 김정관 산업통상부 장관이 이달 9일 청와대에서 열린 경제성장전략 국민보고회에서 대화하고 있다. /연합뉴스 제공

청와대는 27일 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘관세 재인상’ 언급과 관련해 “정부는 관세합의 이행 의지를 미국 측에 전달하는 한편 차분히 대응해나갈 계획”이라고 밝혔다.

강유정 청와대 대변인은 이날 오전 열린 대미 통상현안 회의 관련 서면 브리핑을 통해 “관세 인상은 (미국) 연방 관보 게재 등 행정조치가 있어야 발효된다”며 이같이 말했다.

트럼프 대통령의 SNS 메시지만으로 즉각 관세가 인상되는 것은 아닌 만큼 미국 측의 발언 배경과 진의를 면밀히 파악해 대응하겠다는 취지다.

이날 회의는 김용범 정책실장과 위성락 국가안보실장 주재로 진행됐으며, 관세협상 후속 조치인 ‘한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안’의 진행 상황 등을 집중 점검했다.

특히 한미 당국 간의 긴밀한 소통을 위해 정부 관계자들도 잇따라 미국을 방문하기로 했다.

김정관 산업통상부 장관은 현재 방문중인 캐나다 일정을 마치는 대로 방미하여 하워드 러트닉 상무장관과 관련 내용을 논의할 예정이다.

여한구 통상교섭본부장도 조만간 미국을 방문해 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와 협의를 진행할 계획이다.

한편, 이날 회의에는 여한구 본부장을 비롯해 이형일 재정경제부 1차관, 김진아 외교부 2차관 등 관계 부처 차관들과 청와대 하준경 경제성장수석, 오현주 국가안보실 3차장, 하정우 AI미래기획수석 등이 참석했다.

또 전략경제협력 특사단으로 캐나다에 체류 중인 강훈식 대통령 비서실장과 김정관 장관도 유선으로 회의에 동참해 실시간으로 상황을 공유하며 대응 전략을 논의했다.

서울=김준호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지