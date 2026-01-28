전북도, 가족돌봄청년·고립은둔청년 맞춤 지원

상담부터 생활비·회복 프로그램 통합 지원 체계 운영 돌봄 부담·사회 단절 청년, 일상으로 단계별 회복 지원

전북특별자치도는 ‘가족돌봄청년’과 사회와 단절된 ‘고립 은둔청년’을 대상으로 맞춤형 통합 사업을 추진해 위기청년들의 사회 복귀를 지원한다고 28일 밝혔다.

전북자치도는 가족돌봄청소년(13~39세)을 대상으로 초기 상담과 밀착 사례관리를 통해 자기역량강화 프로그램을 제공하고 교육·법률·재무 등 분야별 서비스를 연계한다.

이와 함께 전체 대상자 중 13~34세이면서 중위소득 100% 이하인 경우 연 최대 200만 원의 자기돌봄비를 지원해 학업과 취업 준비에 전념할 수 있도록 돕는다.

사회적 관계 형성에 어려움을 겪는 고립 은둔 청년(19~39세)에게는 은둔 정도에 따라 자기이해 상담, 소규모 커뮤니티 활동, 공동생활가정 등 단계별 회복 프로그램을 제공해 점진적인 사회 참여와 일상 복귀를 지원한다.

아울러 자녀의 고립으로 함께 어려움을 겪는 가족을 위해 가족 동반 프로그램을 운영하고 심리상담과 소통 활동을 병행해 가정 단위의 회복 탄력성 강화에도 나서고 있다.

도는 시범사업 기간(2024~2025년) 동안 가족돌봄청년 502명에게 자기돌봄비(10억 400만 원)를 지원했으며 고립·은둔청년 248명에게 회복 프로그램(3억 2500만 원)을 제공했다.

지원을 희망하는 청년이나 주변의 도움이 필요한 이웃을 알고 있는 도민은 보건복지부 ‘청년ON’ 누리집(www.mohw2030.co.kr)를 통해 신청하거나 도 청년미래센터(063-901-1339)로 문의하면 안내받을 수 있다.

양수미 도 사회복지정책과장은 “가족돌봄과 고립이라는 아픔은 청년 개인의 힘만으로 극복하기 어렵다”며 “청년들이 다시 사회와 연결될 수 있도록 지역사회의 지속적인 관심과 지원이 중요하다”고 강조했다.

김영호 기자

